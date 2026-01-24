Η παλιοσειρά… σήμανε συναγερμό. Το Προεδρικό Συμβούλιο του ΔΗΣΥ, χθες στην Πινδάρου, έκανε μια ενδελεχή ανασκόπηση της κατάστασης ενόψει της κρίσιμης μάχης των βουλευτικών εκλογών, με γενική διαπίστωση την αδυναμία και τα ελλείμματα σε οργανωτικό επίπεδο, την απουσία σαφούς πολιτικού αφηγήματος και την ανάγκη ανάδειξης των θέσεων και των πολιτικών της παράταξης με καλύτερη διαχείριση των μηνυμάτων που αναδεικνύονται είτε μέσω των παραδοσιακών Μέσων Ενημέρωσης, είτε μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η Σύνοδος του Προεδρικού Συμβουλίου, η οποία κλήθηκε από την πρόεδρο του κόμματος, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην Πινδάρου, βγάζοντας αρκετά μηνύματα ως προς τη συζήτηση που έγινε. Σημείο αναφοράς της χθεσινής σύσκεψης ήταν η δυναμική παρέμβαση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και επίτιμου προέδρου του ΔΗΣΥ, Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος υπέδειξε προς όλους ότι επιβάλλεται συστράτευση ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έκανε και ο ίδιος ορισμένα τηλέφωνα για να εξασφαλιστούν παρουσίες χθες στο Προεδρικό Συμβούλιο του κόμματος.

Σε γενικές γραμμές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας. Υποδείχθηκε το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός. Για αυτό και έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί σύντομα μία νέα σύσκεψη στην οποία θα μετέχουν μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου, κομματικά στελέχη και προσωπικό, καθώς και οι επαρχιακοί του κόμματος για καλύτερο συντονισμό. Να υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι και στρατηγική.

Δεύτερο σημείο αναφοράς είναι η έλλειψη ξεκάθαρου πολιτικού αφηγήματος. Για αυτό και, όπως λέχθηκε, θα πρέπει να γίνει ένα σημείωμα στο οποίο να καταγράφονται αλλά και να αναδεικνύονται οι πολιτικές θέσεις του κόμματος και να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Τονίστηκε μάλιστα η ανάγκη ανάδειξης του έργου και της συνεισφοράς του ΔΗΣΥ στον τόπο κατά τις δύο δεκαετίες διακυβέρνησής του. Αναφέρθηκε, επίσης, ως σημείο αναφοράς ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να τοποθετείται το κόμμα έναντι της Κυβέρνησης και στην συχνή δήλωση «για πρώτη φορά» που αναφέρεται συχνά από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και άλλα μέλη της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, λέχθηκε ως παράδειγμα το θέμα της εξωτερικής πολιτικής με τις τριμερείς συνεργασίες και τον δυτικό προσανατολισμό, επισημαίνοντας ότι είναι πολιτικές του ΔΗΣΥ που ξεκίνησαν από την προηγούμενη διακυβέρνηση και συνεχίζονται από την παρούσα. Κάτι το οποίο υπέδειξε με την παρέμβασή του και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.

Τονίστηκε επίσης ότι και οι διαρθρωτικές αναβαθμίσεις της οικονομίας είναι συνέπεια της οικονομικής πολιτικής της διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ.

Για το θέμα της Οικονομίας, από πλευράς ηγεσίας λέχθηκε ότι είναι ένα κεφάλαιο για το οποίο το κόμμα δέχεται μεγάλο κόστος. Θέση η οποία δεν υιοθετήθηκε από το Προεδρικό Συμβούλιο. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης υπέδειξε ότι η οικονομία είναι το δυνατό χαρτί του Δημοκρατικού Συναγερμού, για το οποίο τον εμπιστεύονται οι πολίτες, και δεν πρέπει το κόμμα να παρασυρθεί από δημαγωγικές φωνές, ξεφεύγοντας από τις διαχρονικές του θέσεις.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος Μιχάλης Χατζηπαντέλας αναφέρθηκε στο έργο που γίνεται από τον ίδιο και το Λουκά Φουρλά στο Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο θα πρέπει να αναδεικνύεται περισσότερο από το κόμμα. Σημείο για το οποίο έγινε αναφορά και από άλλους ομιλητές, όχι μόνο για τη δράση στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και για τις πολιτικές προτάσεις που κατατίθενται στην κυπριακή Βουλή.

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη η ηγεσία να επικοινωνήσει σωστά το πολιτικό αφήγημα του κόμματος. Αναφέρθηκε μάλιστα ως παράδειγμα περίπτωση που ρωτήθηκε υποψήφιος για το Mercosur και δεν είχε απάντηση να δώσει στον κόσμο.

Έγινε επίσης αναφορά στο γεγονός ότι οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις έγιναν όταν ήταν ο ΔΗΣΥ στην εξουσία και αυτό θα πρέπει να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία να ξεκινούν και οι τοποθετήσεις που γίνονται, προβάλλοντας τα έργα ως απάντηση και στον λαϊκισμό που επικρατεί.

Το τρίτο σημείο αναφοράς ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση που γίνεται. Αυτό το οποίο λέχθηκε είναι ότι θα πρέπει να βγουν μπροστά στα ΜΜΕ και πρώην Υπουργοί και στελέχη του κόμματος. Λέχθηκε ακόμα ότι θα πρέπει οι πολιτικές του κόμματος να αναδειχθούν μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Και αυτό θα πρέπει να γίνει συλλογικά για τις πολιτικές του κόμματος.

Δήλωσαν παρών

Στη Σύνοδο του Προεδρικού Συμβούλιου, πέραν του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, παρόντες ήταν επίσης ο πρώην ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλίδης, οι πρώην Υπουργοί Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης και Κωνσταντίνος Πετρίδης, οι πρώην Υπουργοί Υγείας, ο υποψήφιος βουλευτής Γιώργος Παμπορίδης και ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλας, ο τέως Υπουργός Άμυνας και υποψήφιος βουλευτής Χαράλαμπος Πετρίδης, η τέως Υφυπουργός Πρόνοιας και υποψήφια Αναστασία Ανθούση, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, ο πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και πρώην Υπουργός Εργασίας Κυριάκος Κούσιος, ο πρώην αναπληρωτής κυβενητικός εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντόνας, ο πρώην Υπουργός Καινοτομίας Κυριάκος Κόκκινος, ο πρώην Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαϊδής, η πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου, η τέως ευρωβουλευτής Ελένη Σταύρου, ο πρώην Ευρωβουλευτής Παναγιώτης Δημητρίου και άλλοι πρώην βουλευτές του κόμματος.

Πέραν της Αννίτας Δημητρίου, ήταν παρόντα και άλλα μέλη της ηγεσίας του κόμματος.