Οι παραιτήσεις της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και του μέχρι σήμερα το πρωί Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη θέση του, είναι ορθές και χρήσιμες, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Βουλής και του ΔΗΣΥ. Η Αννίτα Δημητρίου προτείνει όμως ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης με τρία σημεία, ώστε «να αλλάξουμε όσα μας ενοχλούν».

Αυτούσια η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου:

«Με τα όσα ακούσαμε και είδαμε στο βίντεο πλήγηκε το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας. Σε μια συγκυρία που η Κύπρος προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν είναι τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Το απαιτεί η κοινωνία των πολιτών.

Τα κίνητρα των δημιουργών είναι ασφαλώς αλλότρια και κακόβουλα. Και θα πρέπει να διερευνηθούν μέχρι τέλους. Τα όσα αποκαλύπτονται, ωστόσο, είναι συγκλονιστικά και προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή.

Επιβαλλόμενες, ορθές και χρήσιμες οι παραιτήσεις για τη διερεύνηση, αλλά οι πολίτες απαιτούν συγκροτημένο πλάνο δράσης:

1. Ανάληψη ευθυνών με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που αφενός θα πείθουν πως δεν υπάρχει συγκάλυψη αλλά πλήρης συνεργασία, και αφετέρου θα εξαφανίζουν κάθε υπόνοια διαφθοράς και διαπλοκής.

2. ⁠Πλήρης και ανεξάρτητη έρευνα. Ο Γενικός Εισαγγελέας οφείλει να εξετάσει αυτεπάγγελτα όλα όσα αναφέρονται στο βίντεο για ενδεχόμενες παραβιάσεις νομοθεσιών και θεσμοθετημένων διαδικασιών.

3. ⁠Δραστικές αλλαγές και απόλυτη διαφάνεια για το Ταμείο του Φορέα ή/και πλήρης κατάργησή του και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης των φοιτητών.

Θα πρέπει να αλλάξουμε όσα μας ενοχλούν. Για να στηρίξουμε τη χώρα μας, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, για να υπηρετήσουμε τις αρχές της διαφάνειας, του ελέγχου και της λογοδοσίας.

Όλοι οι θεσμοί πρέπει να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι είναι που θα θωρακίσουμε το κύρος της πατρίδας μας. Αυτό επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου μας.»-