Υπέρ της κατάργησης του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης είναι η πρώην υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση. Σύμφωνα με την κ. Ανθούση, που είναι και υποψήφια βουλεύτρια στην επαρχία Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ, ο Φορέας ιδρύθηκε για άλλο σκοπό, που στις σημερινές οικονομικές συνθήκες δεν εξυπηρετείται.

Υπενθυμίζεται ότι το ταμείο του Φορέα ιδρύθηκε από την τέως Πρώτη Κυρία, Άντρη Αναστασιάδου, επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, την οποία στελέχωσε για κάποια χρόνια και η Αναστασία Ανθούση, ως υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Το επίμαχο βίντεο επιβεβαιώνει την ορθότητα της θέσης ότι η κατάργηση του Φορέα είναι μονόδρομος. Η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας (η οποία δια νόμου συμμετέχει) δεν είναι η λύση. Ο Φορέας ιδρύθηκε για άλλο σκοπό, ο οποίος δεν εξυπηρετείται πλέον στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Θυμίζω τις θέσεις που εξέφρασα και επαναφέρω την εισήγηση μου του Νοεμβρίου 2025. Σε μια κοινωνία που η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των θεσμών διαβρώνεται μέρα με τη μέρα, δεν υπάρχει περιθώριο να αφήνονται σκιές ούτε να εφαρμόζονται «μεσοβέζικες» λύσεις. Επιτακτική η ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία.»