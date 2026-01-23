Πρόγευμα εργασίας με το Προεδρικό Συμβούλιο του ΔΗΣΥ, είχε σήμερα το πρωί η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στην Πινδάρου, με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, να αναλαμβάνει και αυτός δράση, παίρνοντας ο ίδιος κάποιους τηλέφωνο για να είναι παρόντες.

Κύριο θέμα συζήτησης οι βουλευτικές εκλογές και το σύνθημα για γενική επιστράτευση. Στο συμβούλιο Υπουργών παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι: Νίκος Αναστασιάδης, Ιωάννης Κασουλίδης, Χάρης Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Χαράλαμπος Πετρίδης, Νίκος Νουρής, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Κυριάκος Κούσιος, Αναστασία Ανθούση και Παναγιώτης Σεντώνας.

Το συμβούλιο υπουργών του κόμματος, ανάμεσα σε άλλα συζήτησε τις θέσεις του ΔΗΣΥ στο Κυπριακό, τη σημαντικότητα να αναδειχθούν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις επί της προηγούμενης διακυβέρνησης, καθώς επίσης και η οικονομική ευημερία της χώρας μέσα από ορθές οικονομικές πολιτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η συνάντηση κινήθηκε σε θετικό κλίμα, ενώ απώτερος στόχος είναι η ενεργοποίηση όλων των στελεχών για τις επερχόμενες εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι, για πρόγευμα στην Πινδάρου βρέθηκαν την προηγούμενη βδομάδα, οι δύο τέως, Νίκος Αναστασιάδης και Αβέρωφ Νεοφύτου, μαζί με βουλευτές του κόμματος.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέλει να καθιερώσει εβδομαδιαίως συναντήσεις με νυν και παλιά στελέχη, βγάζοντας προς τα έξω μία εικόνα ενότητας στη δύσκολη εκλογική μάχη που έχει ενώπιόν της.