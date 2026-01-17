Για πρόγευμα στην Πινδάρου βρέθηκαν χθες οι δύο τέως, μαζί με βουλευτές του κόμματος, προσκεκλημένοι όλοι της ηγεσίας του, η οποία ήθελε να βγάλει προς τα έξω ένα μήνυμα ενότητας, στη σκιά της υπόθεσης του Νίκου Σύκα και της εσωστρέφειας που επιστρέφει με κάθε ευκαιρία ως χρόνιος πονοκέφαλος για το κόμμα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκαν διάφορες απόψεις, κάποιες εκ των οποίων είχαν και το στοιχείο της κριτικής προς την ηγεσία. Είτε αυτές αφορούσαν δηλώσεις, είτε τις πολιτικές του κόμματος, είτε ακόμη εισηγήσεις για την περαιτέρω πορεία της προεκλογικής εκστρατείας του.

Η παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη και του Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν ασφαλώς το σημείο αναφοράς της χθεσινής πρόσκλησης από την ηγεσία του κόμματος, η οποία θέλει να την καθιερώσει, βγάζοντας προς τα έξω μία εικόνα ενότητας στη δύσκολη εκλογική μάχη που έχει ενώπιόν της. Παρόντες στη χθεσινή σύναξη, εκτός από τους δύο τέως, ήταν και ολόκληρη η ηγεσία του ΔΗΣΥ, με την πρόεδρό του να αναφέρεται στην ανάγκη συστράτευσης και να απευθύνει κάλεσμα ενότητας παλαιών και νέων στελεχών. Αναφέρθηκε στον στόχο της νίκης στις βουλευτικές εκλογές και τόνισε την αναγκαιότητα της συμβολής όλων στην προσπάθεια που γίνεται.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, δήλωσε την ετοιμότητά του να βοηθήσει σε ό,τι του ζητηθεί από την ηγεσία.

Ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, υπέδειξε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός πάντα απευθυνόταν με σοβαρό πολιτικό λόγο στους νοήμονες πολίτες και αυτό πρέπει να συνεχίσει να πράττει. Ξεφεύγοντας σε πολιτικές «αρεστές», απλώς παίζει στο γήπεδο άλλων, σημείωσε.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος, υπέδειξε ότι θα μπορούσαν να διοργανωθούν τουλάχιστον δύο προεκλογικές συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία, στις οποίες να είναι παρόντες και οι δύο τέως, στέλνοντας μηνύματα ενότητας με παρεμβάσεις τους.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, σημείωσε πως δηλώσεις του τύπου «δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε», παραπέμποντας σε σχετική αναφορά της προέδρου του ΔΗΣΥ, δεν εξυπηρετούν τον σκοπό της ενότητας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε επίσης αναφορά στο πολιτικό σκηνικό και στις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παραδοσιακά κόμματα.

Αυτό που αποτελεί διαπίστωση είναι ότι υπάρχει προβληματισμός στο κόμμα για την πίεση που δέχεται και τις διαρροές που καταγράφονται, κυρίως προς το ΕΛΑΜ. Την ίδια ώρα εκφράζεται και η πεποίθηση ότι το κόμμα μπαίνει σιγά-σιγά σε προεκλογικούς ρυθμούς και ότι, με τη δουλειά και των υποψήφιων βουλευτών, θα επιτευχθεί, υπό τις περιστάσεις, ένα θετικό αποτέλεσμα.

Προβληματισμός για Σύκα

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της ασυλίας του βουλευτή Νίκου Σύκα ρίχνει την μπάλα στο γήπεδο της Πινδάρου για αποφάσεις. Το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ θα συνέλθει τελικά τη Δευτέρα στις 7:00 το βράδυ, για να εξετάσει τα δεδομένα όπως έχουν προκύψει μετά και την απόφαση για άρση της ασυλίας.

Παρόλο που η πρόθεση της ηγεσίας, αλλά και ηγετικών στελεχών του κόμματος, είναι η αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, εντούτοις υπάρχει και η άποψη που προωθείται από ορισμένα μέλη ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης.

Αιωρείται επίσης το τι θα πράξει ο ίδιος ο Νίκος Σύκας σε περίπτωση που αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, χωρίς να αποκλείεται και το σενάριο να προσφύγει δικαστικά εναντίον του κόμματος.

Βιβλίο για Βασιλείου

Μετά το πρόγευμα εργασίας στην Πινδάρου, η πρόεδρος και αντιπροσωπεία του κόμματος υπέγραψαν το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον Γιώργο Βασιλείου, αναφέροντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, τα εξής:

«Η ιστορία θυμάται εκείνους που στάθηκαν απέναντί της με το βλέμμα στο αύριο και όχι στις αντιπαλότητες του χθες. Που τόλμησαν να δουν μπροστά και πέρα από διαχωριστικές γραμμές.

Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε ηγέτης με ανοιχτό και ελεύθερο πνεύμα. Χωρίς παρωπίδες. Με βαθιά πίστη στη δημοκρατία και στη δύναμη της συνεννόησης.

Αν και πολιτικός αντίπαλος του Γλαύκου Κληρίδη, στάθηκε συνοδοιπόρος στο κάλεσμά του, όταν το απαιτούσε το συμφέρον της Κύπρου.

Η συνεργασία τους χάρισε στην πατρίδα μας το δικό της αστέρι στη σημαία της ΕΕ και την ασφάλεια της ευρωπαϊκής οικογένειας. Απέδειξε ότι η πολιτική μπορεί να έχει ήθος, γενναιότητα και προοπτική.

Το αποτύπωμά του παραμένει φωτεινό και όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο».