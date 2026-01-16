Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για άρση της ασυλίας του βουλευτή Νίκου Σύκα, ρίχνει την μπάλα στο γήπεδο της Πινδάρου για αποφάσεις. Όπως πληροφορούμαστε, ανάμεσα στην ηγεσία υπάρχει πρόθεση για να λήξει το θέμα το συντομότερο δυνατό. Αν και έγιναν σκέψεις για να συνέλθει ακόμα και απόψε το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, τελικά φαίνεται ότι αυτό θα γίνει τελικά τη Δευτέρα στις 7:00 το βράδυ καθώς αύριο λόγω της κηδείας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, είναι δημόσια αργία.

Παρόλο ότι η πρόθεση της ηγεσίας, αλλά και ηγετικών στελεχών του κόμματος είναι η αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, εντούτοις, υπάρχει και η άποψη που προωθείται από ορισμένα μέλη ότι πρέπει δοθεί ο χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης.

Αιωρείται επίσης και το τι θα πράξει ο ίδιος ο Νίκος Σύκας σε περίπτωση που αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, χωρίς να αποκλείεται και το σενάριο να προσφύγει δικαστικά εναντίον του κόμματος.

Αυτό το οποίο απεύχεται η ηγεσία του κόμματος είναι να ανοίξει ένα νέο μέτωπο εσωστρέφειας εντός του ΔΗΣΥ.