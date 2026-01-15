Η εξέταση του αιτήματος για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή Λεμεσού του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα, συνεχίζεται σήμερα, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι θα ανακοινωθεί και η σχετική απόφαση. Ανάλογα με τις εξελίξεις, θα κινηθούν και οι εσωκομματικές διαδικασίες στο ΔΗΣΥ, με τον καθορισμό συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου.

Η ανακοίνωση του κόμματος την περασμένη Δευτέρα είναι ενδεικτική των προθέσεων της Πινδάρου να προχωρήσει σε αποφάσεις, επιδιώκοντας ωστόσο να είναι νομικά καλυμμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη. Όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, η ηγεσία του κόμματος δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος, όσο εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου το αίτημα για άρση της ασυλίας.

Ανάλογα με την απόφαση του Ανωτάτου, θα καθοριστούν και οι επόμενες κινήσεις. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο απορρίψει το αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας και η ασυλία του βουλευτή δεν αρθεί, τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος είχε αποφασίσει να εισηγηθεί την αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν αποκλείεται η τελική απόφαση να διαφοροποιηθεί.

Αντίθετα, εάν αρθεί η ασυλία, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το Πολιτικό Γραφείο θα επικυρώσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, ανεξαρτήτως της τελικής κατάληξης της διερεύνησης της υπόθεσης. Η διαδικασία των ερευνών αναμένεται να διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα και η ηγεσία του κόμματος δεν επιθυμεί να παραμένει αυτή η εκκρεμότητα στο ψηφοδέλτιό του, ανεξαρτήτως της έκβασης της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι η καταγγέλλουσα έχει αποσύρει το παράπονο κατά του βουλευτή, το οποίο αφορούσε ισχυρισμό ξυλοδαρμού.

Στην ανακοίνωση του κόμματος την περασμένη Δευτέρα αναφέρεται ότι, ενόψει του γεγονότος πως η εκδίκαση της αίτησης για άρση της ασυλίας δεν ολοκληρώθηκε και συνεχίζεται, και επιπρόσθετα επειδή η εκκρεμότητα ή μη αστυνομικής έρευνας αποτελεί τη βάση για τη δήλωση της προέδρου και την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου προς το Πολιτικό Γραφείο, η συνεδρία του τελευταίου αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της ακρόασης της αίτησης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την έκδοση της απόφασης.

«Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, γεγονός που θα καταδείξει σε σημαντικό βαθμό αν οι έρευνες της Αστυνομίας θα συνεχιστούν ή όχι, το Πολιτικό Γραφείο θα συνέλθει και θα επιληφθεί της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου, το οποίο είχε υιοθετήσει δήλωση της προέδρου του κόμματος. Τονίζεται ότι τόσο η δήλωση της προέδρου του κόμματος όσο και η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου προς το Πολιτικό Γραφείο μέχρι τότε συνεχίζουν να ισχύουν», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ συνεδρίασε την ημέρα της καταγγελίας στην Αστυνομία και η πρόεδρος του κόμματος, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε ότι θα εισηγείτο την αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Την επόμενη ημέρα συνεδρίασε το Εκτελεστικό Γραφείο, το οποίο ενέκρινε την εισήγηση της προέδρου και τη διαβίβασε στο Πολιτικό Γραφείο, το οποίο επρόκειτο να συνεδριάσει στις 7 Ιανουαρίου.

Την ίδια ημέρα αποσύρθηκε το παράπονο από την καταγγέλλουσα. Παράλληλα, ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι, παρά την απόσυρση του παραπόνου, κατέθεσε αίτημα για άρση της ασυλίας του βουλευτή στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.