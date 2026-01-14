Ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρέθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι στον 5ο όροφο της Πινδάρου, όπου είχε συνάντηση με την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου. Το ραντεβού συνέπεσε χρονικά με την ώρα που είχε οριστεί συνεδρία της ηγεσίας του κόμματος, η οποία, μεταξύ άλλων, θα συζητούσε και το θέμα του βουλευτή Νίκου Σύκα, ενόψει και της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της ίδιας ημέρας. Πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση των δύο, αφορούσε θέματα της επικαιρότητας, για τα οποία ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ μετέφερε τις απόψεις του. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και αυτό του βουλευτή Νίκου Σύκα, για το οποίο ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τη δική του άποψη.

Η Αννίτα Δημητρίου τον κάλεσε να μεταφέρει τον προβληματισμό που εξέφρασε στην ίδια και στην υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος, η οποία συνεδρίαζε εκείνη την ώρα. Έτσι κι έγινε και στη συνέχεια ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ αποχώρησε από την Πινδάρου, προκειμένου να αφήσει την ηγεσία του κόμματος να συνεχίσει τη συνεδρία της, στην οποία συμμετείχε και ο νομικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ Χρίστος Τριανταφυλλίδης.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί το πρωί της Δευτέρας συνεδρία του Ανώτατου Δικαστηρίου για την εξέταση του αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας για άρση της ασυλίας του βουλευτή Λεμεσού, ενώ ορίστηκε νέα συνεδρία για αύριο, κατά την οποία η πλευρά του Νίκου Σύκα θα τοποθετηθεί. Ο βουλευτής δήλωσε ότι δεν θα φέρει ένσταση.

Το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είχε ανακοινώσει ακόμη την απόφασή του αποτέλεσε σημείο προβληματισμού στη συνεδρία της ηγεσίας, ως προς το κατά πόσον θα μπορούσε να εγερθεί ζήτημα σε περίπτωση απόφασης αφαίρεσης του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, από τη στιγμή που ενδέχεται να υπάρξει και απόρριψη του αιτήματος. Υπενθυμίζεται ότι η καταγγέλλουσα στην υπόθεση είχε αποσύρει το παράπονό της για ξυλοδαρμό.

Η πρόεδρος του κόμματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, επιθυμούσε να προχωρήσει και να κλείσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, υπήρχε προβληματισμός από άλλα μέλη της ηγεσίας, στην βάση και της άποψης που εξέφρασε ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Παράλληλα, διατυπώθηκε η άποψη ότι ενδεχόμενη συνεδρία του Π.Γ. κατά την οποία θα ακούγονταν διαφορετικές προσεγγίσεις θα μπορούσε να πυροδοτήσει εκ νέου εσωκομματική ένταση.

Η κατάληξη ήταν η ανακοίνωση αναβολής της συνεδρίας της Δευτέρας. Νέα συνεδρία δεν έχει ακόμη οριστεί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την άρση της ασυλίας, η οποία εκτιμάται ότι θα εκδοθεί σύντομα.

Το θέμα συζητήθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου η πλειοψηφία των βουλευτών εμφανίστηκε έντονη στο ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα πρέπει να κλείσει άμεσα, στη βάση και της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό.

Σύγκρουση και για τα γραμμή του κόμματος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η χθεσινή συνεδρία της ηγεσίας του κόμματος ήταν έντονη, όχι μόνο για το θέμα του Νίκου Σύκα, αλλά για την γραμμή του κόμματος σε ο,τι αφορά θέμα του βίντεο. Κατά τη συνεδρία εκφράστηκαν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις ως προς το κατά πόσο ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να τοποθετείται σε ανάλογα έντονους τόνους όπως και το ΑΚΕΛ, ως κόμμα της αντιπολίτευσης, ή αν πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση στο πλαίσιο της γραμμής της εποιδοκομητικής αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο των αναφορών βρέθηκε και η ανάρτηση στελέχους του κόμματος, η οποία ερμηνεύτηκε από κάποια άλλη, ως υποστηρικτικής προς την σύζυγο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις Ονούφριου για τον Σύκα

Μιλώντας χθες το πρωί στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού Ονούφριος Κουλλά και ερωτηθείς για το θέμα Σύκα, δήλωσε πώς η απόφαση του κόμματος είναι να μην τοποθετούνται δημόσια επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

«Έχουμε αποφασίσει για αυτό το θέμα να μην μιλάμε δημόσια. Χρειάζεται μια προσοχή για πολλούς και διάφορους λόγους και να δίνουμε μια γραπτή ενημέρωση με πολύ προσεκτικό τρόπο προς τα έξω. Θέλω να το σεβαστούμε λίγο αυτό, γιατί είναι απόφαση και το έχουμε αποφύγει όλες αυτές τις μέρες.»

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις για τη στάση που τηρεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, απαντά ότι δεν τους ενδιαφέρει η αίσθηση που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτούς τους κάποιους.

«Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται προσοχή. Ενδεχομένως να πάρει μία τροπή ποινικής διαρρεύνησης το όλο θέμα. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, αυτό εξηγούμε. Χθες υπήρξε αυτή η αναβολή, δώσαμε γραπτή ενημέρωση και για το σκεπτικό, κυρίως κατόπιν συμβουλής του νομικού μας συμβούλου. Αλλά για αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο, γιατί μετά θα παραβιάσω την απόφαση μας».

Αναφορικά με την εισήγηση να τεθεί ο Νίκος Σύκας εκτός ψηφοδελτίου και όχι για απώλεια της κοινοβουλευτικής του έδρας, επισημαίνει ότι δύσκολα μπορεί κανείς να χάσει την έδρα, εκτός κι αν παραιτηθεί.

«Ενώ θέλουμε μία πολιτική απόφαση και είναι ένα στίγμα το οποίο δόθηκε, ενδοκομματικά υπάρχουν διαδικασίες, καταστατικό που δεν είναι υπεράνω του νόμου και χρειάζεται προσοχή και ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε εσωτερικά με βάση τον δικό μας νόμο που είναι το καταστατικό. Άρα έχει νομικίστικες διαδικασίες εκεί. Δεν είναι το ανακοινώνω και τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του ενδεχομένως. Αλλά προφανώς είναι καλύτερα να λειτουργείς με κανόνες παρά χωρίς κανόνες. Και υπάρχει μία διαδικασία η οποία και εκεί χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι λέμε δημόσια».

Κι εξηγεί ότι οι διαδικασίες δεν επιτρέπουν την άμεση λήψη μιας απόφασης, ενώ ερωτηθείς αν θεωρεί ότι αυτό προκαλεί ζημιά στον ΔΗΣΥ, δηλώνει ότι δεν μπορεί να είναι στόχος να μην υπάρχει ζημιά αλλά να γίνονται σωστές διαδικασίες.

«Δεν είναι όλα εκλογές και ψήφοι. Υπάρχουν αρχές. Υπάρχει η ορθότητα με βάση το πλαίσιο το οποίο κινούμαστε ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπάρχουν η ηθική. Υπάρχει η τιμιότητα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να θυσιάζονται ανεξαρτήτως του τι μπορεί κάποιος να νομίζει. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία κατά τρόπο όσο γίνεται πιο ομαλά και σωστά».