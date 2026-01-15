Τον άμεσο περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας αποκλειστικά στο πλαίσιο της άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων στηρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Η ανακοίνωση

Η μέχρι σήμερα εμπειρία καταδεικνύει ότι η ασυλία δεν μπορεί να καλύπτει σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Για τον λόγο αυτό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει ενεργά και με σαφήνεια τη ρύθμιση του ζητήματος αυτού πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η ισονομία, η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας.