Εργασιακό εκφοβισμό και πολιτική δίωξη του από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας καταγγέλλει ο Μιχάλης Νικηφόρου. Ο παραπονούμενος, υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας με το Κίνημα Άλμα, εργάζεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία από το 2014, αποσπασμένος από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Στην επιστολή του προς τον Γενικό Ελεγκτή, την οποία κατέχει το philenews, ο κ. Νικηφόρου ισχυρίζεται ανάμεσα σε άλλα ότι ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου:

Τον κάλεσε επανειλημμένα σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με πιεστικό τρόπο από τη μέρα που ο ίδιος εξέφρασε δημόσια και ενυπόγραφα τη στήριξη του στο Κίνημα Άλμα,

Συνέδεσε την πολιτική του έκφραση με υπηρεσιακές συνέπειες,

Αναφέρθηκε σε εν εξελίξει αστυνομική ανάκριση με τρόπο εκβιαστικό,

Τον μετακίνησε από την εργασιακή θέση του αιφνιδιαστικά και αναίτια,

Του στέρησε το δικαίωμα επικοινωνίας με τον αρμόδιο διευθυντή της αρχικής του υπηρεσίας.

Ο Μιχάλης Νικηφόρου από το 2014 μέχρι το 2024 ασκούσε καθήκοντα κλητήρα και οδηγού του τότε Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η επιστολή, με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 2025, έμεινε αναπάντητη από την πλευρά του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, με αποτέλεσμα την αποστολή υπενθύμισης από τον δικηγόρο του κ. Νικηφόρου την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Ο Αρτέμης Αρτεμίου χαρακτηρίζει ως αδικαιολόγητη την άρνηση επίσημης τοποθέτησης από τον Ανδρέα Παπακωνσταντίνου και προειδοποιεί για κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του πελάτη του ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τα κατ’ ισχυρισμό γεγονότα

Σύμφωνα πάντα με τον παραπονούμενο, ο Γενικός Ελεγκτής τον Μάϊο του 2025, λίγες ημέρες μετά την ενυπόγραφη στήριξη του στην εξαγγελία ίδρυσης του Κινήματος Άλμα, τον κάλεσε στο γραφείο του για κατ’ ιδίαν συνάντηση ώστε να ζητήσει εξηγήσεις, παρουσιάζοντας του και βίντεο με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ασκεί κριτική στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Νικηφόρου υποστηρίζει ότι κλήθηκε εκ νέου στο γραφείο του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, γιατί ο Γενικός Ελεγκτής ισχυριζόταν ότι συγκαταλέγεται το όνομα του στους 8 υπαλλήλους που είχαν ανοίξει κοινά αρχεία σε υπηρεσιακό υπολογιστή, τα οποία σχετίζονταν με τη περιβόητη φωτογραφία που διέρρευσε από τον έλεγχο που έκανε μεταμφιεσμένος σε δημόσιο λεωφορείο. Εκεί ο κ. Νικηφόρου ισχυρίζεται ότι την ώρα που διεξαγόταν ποινική έρευνα από την Αστυνομία έπειτα από καταγγελία του Γενικού Ελεγκτή, του ασκήθηκαν από τον κ. Παπακωνσταντίνου πιέσεις για να δηλώσει πράγματα που δεν ίσχυαν. Ειδικότερα, ο παραπονούμενος καταγγέλλει ότι ενώ αρνήθηκε την εμπλοκή του στη διαρροή, προειδοποιήθηκε ότι στην περίπτωση που η αστυνομική έρευνα εντοπίσει τον υπαίτιο τα πράγματα για εκείνον θα είναι χειρότερα.

Κατά την ίδια συνάντηση, ο κ. Νικηφόρου φέρεται να ζήτησε να επικοινωνήσει με τον διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων ώστε να συζητήσει ενδεχόμενη μετακίνηση του, ωστόσο περιγράφει την κίνηση του αυτή ως προϊόν εργασιακού εκφοβισμού και όχι ως ελεύθερης βούλησης. Ακολούθως, στις 23 Δεκεμβρίου έδωσε συγκατάθεση για άμεση μετακίνηση του από την Ελεγκτική Υπηρεσία, αλλά υποστηρίζει πως αυτό έγινε υπό συνθήκες πίεσης και ψυχολογικής φόρτισης. Την ίδια μέρα, μερικές ώρες αργότερα, ενημέρωσε γραπτώς ότι τελικά δεν αποδέχεται τη μετακίνηση αυτή. Στην επιστολή ο Μιχάλης Νικηφόρου επιφυλάσσει όλα τα δικαιώματα του.

Το philenews. ως όφειλε, έθεσε το ζήτημα ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος δεν επιθυμούσε επί της παρούσης να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο για όσα του καταλογίζονται.