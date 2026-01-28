Πλήττει τη δημοκρατία η άρνηση αποστολή των στοιχείων των δωρητών/εισφορέων στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, λέει σε ανακοίνωση της η κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι τα πρόσωπα που αρνούνται να καταθέσουν στοιχεία διαπράττουν το αδίκημα της περιφρόνησης της Βουλής.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Επιτροπής Θεσμών, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της, Δημήτρης Δημητρίου:

«Λάβαμε χθες την απαντητική επιστολή του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο αίτημα της Επιτροπής Θεσμών να μας αποσταλούν τα στοιχεία των δωρητών, εισφορέων στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Η αρνητική απάντηση που λάβαμε θέτει στο επίκεντρο την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και πλήττει τη δημοκρατία στον πυρήνα της. Είμαστε στην ουσία αντιμέτωποι με την άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να αποδεχτεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος απορρέει από το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο έχουν υποχρέωση να λειτουργούν ως θεματοφύλακες της νομιμότητας, ασκώντας έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία. Ζητήσαμε το αυτονόητο, να μας σταλούν διαβαθμισμένα τα στοιχεία για να υποβοηθηθεί η Επιτροπή στην άσκηση του έργου της.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι η υποχρέωση κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή των Αντιπροσώπων προκύπτει από τις διατάξεις του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμο του 1985. Σύμφωνα με σχετική διάταξη του εν λόγω νόμου, η άρνηση κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή δεν επιτρέπεται.

Τα πρόσωπα που αρνούνται να καταθέσουν στοιχεία διαπράττουν το αδίκημα της περιφρόνησης της Βουλής. Η άρνηση κατάθεσης στοιχείων είναι νόμιμα επιτρεπτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η εν λόγω κατάθεση δύναται να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά στη Δημοκρατία σε θέματα άμυνας, ασφάλειας ή εξωτερικών υποθέσεων.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο ίδιος ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ο GDPR όπως είναι γνωστός, προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι σύννομη, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας ή σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική ρητή διάταξη του άρθρου 5.1.β του περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών Νόμο του 2018, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και είναι νόμιμη όταν διενεργείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των εξουσιών της.»