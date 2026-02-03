Την αριστίνδην υποψηφιότητα της Άντρης Κωνσταντινίδου στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος για την επαρχία Πάφου, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Η κ. Κωνσταντινίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο. Αποφοίτησε με άριστα από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ και σπούδασε Δημοσιογραφία.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με παρουσία 25 ετών σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Πάφου, καθώς και συνεργασίες με τοπικές εφημερίδες και περιοδικά.

Παράλληλα, είναι εκπρόσωπος Τύπου του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥΜΕΑ), ενώ αναπτύσσει ενεργή κοινωνική και εθελοντική δράση, με συμμετοχή σε ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία.