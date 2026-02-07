Τους τελευταίους μήνες η δημόσια συζήτηση γύρω από το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης έχει αναδείξει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται η πολιτιστική πολιτική της χώρας μας, αναφέρει το ΑΛΜΑ σε ανακοίνωση.

Αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 2026 η Πινακοθήκη ΣΠΕΛ, στην οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η έκθεση «Αγροποιητική: χώματα/σώματα», στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., “εν μία νυχτί μετονομάστηκε σε «Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης», χωρίς να τηρηθεί οποιαδήποτε εκ των προτέρων διαδικασία, χωρίς καμία συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, χωρίς καμία δημόσια αιτιολόγηση, χωρίς να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ή βήματα για τη συνέχεια”.

Μεταξύ άλλων το ΑΛΜΑ αναφέρει ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου Μουσείου “δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές κινήσεις, πρόχειρες μετονομασίες και επικοινωνιακές πρακτικές, αλλά απαιτεί όραμα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επαγγελματική διαχείριση και ουσιαστικό διάλογο με την καλλιτεχνική κοινότητα και την κοινωνία”.

ΚΥΠΕ