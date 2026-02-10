Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Γάλλο ομόλογο του στο Παρίσι.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας και αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο συντονισμού και πολιτικής επαφής που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών και των ηγεσιών τους σε ευρωπαϊκά, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Η συνάντηση πραγατοποιήθηκε στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στην υψηλή παρουσία των δύο Προέδρων.

Οι εκθέσεις αποτελούν συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Μουσείο του Λούβρου και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων, και περιλαμβάνουν επιλεγμένα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια, καθώς και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που προβάλλουν τη διαχρονική πολιτιστική παρουσία της Κύπρου.

Ειδικότερα το Μουσείο του Λούβρου φιλοξενεί – για πρώτη φορά – στις αίθουσες της κυπριακής αρχαιολογίας, δεκαέξι αρχαιότητες που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, μέσα από εμβληματικά και χαρακτηριστικά αντικείμενα, όπως τα ειδώλια από πικρόλιθο, ένα πέτρωμα που βρίσκεται στο Όρος Τρόοδος ή ένα εγχάρακτο ομοίωμα τάλαντου από χαλκό που ανακαλύφθηκε σε ένα από τα ιερά της Εγκώμης, οι επισκέπτες καλούνται να κατανοήσουν καλύτερα τις τεχνικές παραγωγής υλικών, καθώς και τις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές που αναπτύχθηκαν στο νησί κατά τη Χαλκολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού.

Όπως αναφέρεται εξάλλου σε σχετική ανακοίνωση του Μουσείου του Λούβρου τα υπέροχα αρχαϊκά πήλινα αναθήματα, που ανακαλύφθηκαν από σουηδική αποστολή στη δεκαετία του 1930 στην Αγία Ειρήνη, εκτίθενται δίπλα στα ασβεστολιθικά αναθήματα που ανακαλύφθηκαν από αποστολή του Κόμη ντε Βογκούε τη δεκαετία του 1860. Δίπλα στη σημαντική συλλογή ανατομικών αναθημάτων βρίσκεται το άγαλμα του θεού Ασκληπιού της Πάφου, μια υπενθύμιση της σημασίας της Κύπρου στην πρακτική της ιατρικής.

Η έκθεση, η οποία θα είναι ανοικτή για τους επισκέπτες μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026, διοργανώνεται από το Μουσείο του Λούβρο με τη συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του CYENS στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Ως προς τα εγκαίνια της δεύτερης έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουνίου του 2026, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας τιμά το νησί της Αφροδίτης στο πλαίσιο μιας επιστημονικής συνεργασίας της με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, πολυάριθμα τεκμήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας – αρχαιότητες, χειρόγραφα, σχέδια και χαρακτικά, αρχειακά έγγραφα, ακόμη και σκηνικά όπερας – παρουσιάζουν την Κύπρο μέσα στους αιώνες και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι είδαν αυτή τη γη, της οποίας η ιστορία, τα μνημεία και ο χαρακτήρας ευλόγως τους προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον.

Χαρακτικά του ζωγράφου Λουί-Φρανσουά Κασάς που επισκέφθηκε το νησί το 1785, καθώς και εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα, που παραχωρήθηκαν επί δανείω από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου και την εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης της Λευκωσίας, φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με το πνεύμα του Grand Tour, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ορθόδοξης βυζαντινής παράδοσης στη διαμόρφωση της κυπριακής ταυτότητα.

Η έκθεση διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας με την εξαιρετική συμμετοχή του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου και της εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Γραπτή δήλωση Κυβερνητικού Εκπροσώπου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε σήμερα το απογευμα, στο Παρίσι, κατ’ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου Μακρόν στα εγκαίνια της έκθεσης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, τα οποία τέλεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η παρουσία του Γάλλου Πρόεδρου στα εγκαίνια αποτελεί απτή απόδειξη των στενών και εξαιρετικών διμερών σχέσεων των δύο χωρών αλλά και της σχέσης των δύο ηγετών.

Κατά τη διάρκεια της κατ’ιδίαν συνάντησης συζητήθηκε η εφαρμογή και η πρόοδος της Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας και του Σχεδίου Δράσης που τη συνοδεύει, η οποία υπογράφηκε ανάμεσα στους δυο Προέδρους στο Παρίσι, στις 15 Δεκεμβρίου 2025, με έμφαση στην παραγωγική υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων. Η υλοποίηση των επιμέρους πτυχών της Στρατηγικής Συνεργασίας θα συμβάλει καταλυτικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών σε ένα φάσμα θεματικών ενοτήτων κοινού ενδιαφέροντος και αμοιβαίων επιδιώξεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Μακρόν επαναβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους και την πολιτική υποστήριξη της Γαλλίας στην πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Schengen, σε συνέχεια και της υπογραφής της Δήλωσης Προθέσεων για τη Schengen τον περασμένο Δεκέμβριο; στο Παρίσι.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με την ιδιαιτέρως σημαντική Άτυπη Σύνοδο Ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου στο Κάστρο Alden Biesen, στο Ράικχοφεν του Βελγίου, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Αποτέλεσε κοινή θεώρηση ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, προτεραιότητες άλλωστε που εντάσσονται υψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας προωθούνται σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρόεδρο Μακρόν για την πορεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και, ειδικότερα, συζήτησαν εκτενώς, για την Άτυπη Σύνοδο Ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23 και 24 Απρίλιου, καθώς και για τη συμμετοχή, στο περιθώριο της Συνόδου, των χωρών της Νότιας Γειτονίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

Η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ με τα κράτη της περιοχής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και η Σύνοδος του προσεχούς Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την ουσιαστική πρόοδο της προσέγγισης των 27 κρατών μελών και των θεσμών της ΕΕ με τα κράτη της περιοχής, μέσα από την έναρξη υλοποίησης συγκεκριμένων έργων συνεργασίας.

Λευκωσία και Παρίσι θέτουν από κοινού στην κορυφή των προσπαθειών τους τις συνέργειες και την πολυμέρεια και, ειδικότερα, μετά τη σημαντική εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, την πρακτική υλοποίηση του σχεδιασμού για τον διάδρομο IMEC, Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, στον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί φυσική και διπλωματική γέφυρα για την υλοποίησή του.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε, επίσης, τον Πρόεδρο Μακρόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, προς επίτευξη συνολικής λύσης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές, αξίες και το δίκαιο της ΕΕ.

Η Γαλλία παραμένει σταθερός εταίρος στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.