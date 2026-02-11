Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση των δύο ανδρών διήρκησε τουλάχιστον 45 λεπτά. Ο κ. Ερχιουρμάν μετά το πέρας της συνάντησης ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την παραμονή τους, αλλά δεν προέβη σε δηλώσεις.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη λεγόμενη «προεδρία» στα κατεχόμενα, η συνάντηση των δύο πραγματοποιήθηκε σε «θετικό κλίμα», στη Νέα Υόρκη και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν στο τραπέζι οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, με το Κυπριακό να είναι στο επίκεντρο.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως ο κ. Έρχιουρμαν έθεσε στον Αντόνιο Γκουτέρες μεθοδολογία τεσσάρων σημείων, ενώ αναφέρθηκε και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως αναφέρεται, έκανε λόγο για «άδικη και παράνομη απομόνωση» του τουρκοκυπριακού λαού.

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων αναμένεται να επιστρέψει στα κατεχόμενα την Πέμπτη και στις 8:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.

ΟΗΕ: Συζήτησαν την πορεία προς τα εμπρός στο Κυπριακό

Σε δική του ανακοίνωση ο ΟΗΕ αναφέρει πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη, εισαγωγική συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στο πλαίσιο των επαφών του για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Εκπροσώπου του ΓΓ ΟΗΕ, οι δύο πλευρές «συζήτησαν την πορεία προς τα εμπρός στο Κυπριακό ζήτημα».