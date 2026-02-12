Την ετοιμότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού να στηρίξει με κάθε τρόπο την προσπάθεια που καταβάλλεται για εξεύρεση κοινού εδάφους μεταξύ των δύο πλευρών, εξέφρασε την Πέμπτη η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, κατά την συνάντησή της με την Πρόεδρο και την ηγεσία του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CTP), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.

Όπως αναφέρεται, η κ. Δημητρίου, πλαισιωμένη από μέλη της ηγεσίας του κόμματος και της «Ομάδας Κυπριακού», είχε σήμερα συνάντηση με την Πρόεδρο και την ηγεσία του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CTP).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρεται, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού μετέφερε στην Πρόεδρο και την ηγεσία του CTP τη θέση ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί τρόπος για άμεση επανέναρξη της διαδικασίας διαπραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου και από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά, με στόχο την επίτευξη λύσης που θα διασφαλίζει ένα ειρηνικό μέλλον ασφάλειας και συνεργασίας και για τις δύο κοινότητες. Οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο παρέχουν ένα ισχυρό δίχτυ ασφάλειας για όλους τους πολίτες, είπε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η κ. Δημητρίου «τόνισε ότι, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε με κάθε τρόπο την προσπάθεια που καταβάλλεται για εξεύρεση κοινού εδάφους μεταξύ των δύο πλευρών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα με πλήρη σεβασμό στις αρχές και αξίες της ΕΕ», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και εισηγήσεις που μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο συμπεριληπτική και διαφανή διαδικασία διαλόγου για το Κυπριακό.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της δέσμευσης στη διαδικασία του διαλόγου, παρά τις όποιες διαφωνίες, καθώς αποτελεί το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση του Κυπριακού και στην επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης προς όφελος όλων των Κυπρίων, καταλήγει η ανακοίνωση.