Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Ζήνωνα Μιχαηλίδη για την Επαρχία Λάρνακας.

Η ανακοίνωση

Η υποψηφιότητά του εκφράζει την ανάγκη για σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική στάση απέναντι στις δημογραφικές, εθνικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που απειλούν το μέλλον του Ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με έμφαση στην εθνική ασφάλεια, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και τη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο κ. Μιχαηλίδης θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της κρατικής υπόστασης, της κοινωνικής συνοχής και της προοπτικής ευημερίας για τους πολίτες της Λάρνακας.

Βιογραφικό

Ο Ζήνωνας Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1989. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας το 2007. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία κυρίως στην Απλάντα, στο Μηχανοκίνητο Πεζικό του 286 (Μ.Τ.Π.), ως λοχίας ολμιστής.

Στη συνέχεια, σπούδασε Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, από όπου αποφοίτησε το 2013. Απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο ACCA, ενώ εμβάθυνε περαιτέρω τις γνώσεις του στη Διεθνή Φορολογία (ADIT) και στο εταιρικό δίκαιο. Στο παρελθόν, ασχολήθηκε με το κοινωνικό ζήτημα της ακτινοβολίας και προώθησε την αυστηροποίηση των ορίων προστασίας στη Κυπριακή Βουλή.

Εργάζεται τα τελευταία 12 χρόνια ως διευθυντής σε ιδιωτική εταιρεία και ως οικονομικός σύμβουλος. Ο έμφυτος πατριωτισμός του και η αγάπη του για τον τόπο τον ωθούν να αφιερώνει σημαντικό χρόνο στη μελέτη και την πολιτική ανάλυση, και ως αποτέλεσμα, τους επόμενους μήνες θα εκδώσει σχετικό βιβλίο με τίτλο «Στρατηγικό Κενό: Ο Ακήρυχτος Πόλεμος έναντι του Ελληνισμού και η Αναγέννηση».

Δήλωση κ. Μιχαηλίδη

Η καθημερινή ανάλυση της πολιτικής κατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο δημιουργεί έντονες ανησυχίες για την πορεία και την επιβίωση του Ελληνισμού. Αντιμετωπίζουμε πλέον αρκετές προκλήσεις που θα καθορίσουν την επιβίωση του Ελληνισμού τις επόμενες δεκαετίες.

Ο εσωτερικός κίνδυνος της υπογεννητικότητας και της μετανάστευσης αποτελεί ένα θανάσιμο κοκτέιλ που πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε. Παράλληλα, υπάρχουν εξωτερικές προκλήσεις από τον νεο-οθωμανισμό της Τουρκίας, στις οποίες πρέπει επίσης να απαντήσουμε. Πέραν από την ανάγκη εξισορρόπησης των στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο και της ενίσχυσης του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος με την Ελλάδα ως πρώτα μέτρα, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβάλουμε κυρώσεις στην Τουρκία, είτε για τον αναθεωρητισμό στο Αιγαίο είτε για την αυξανόμενη επιθετική στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα.

Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία σε κανένα σημείο δεν μπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση του Ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι απέναντί μας έχουμε μια χώρα που διεξάγει ολοκληρωτικό υβριδικό πόλεμο, με ασταμάτητες και μαξιμαλιστικές απαιτήσεις.

Κλείνοντας, θεωρώ ότι οποιαδήποτε ηγεσία, εκτός από το να ενώνει, πρέπει να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι πολίτες να ευημερούν, να νιώθουν αισιοδοξία και να έχουν ελπίδα για το αύριο.