Λίστα αναγκών της Εθνικής Φρουράς που μπορεί να καλυφθούν μέσα από τα αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν στα χέρια τους οι Αμερικανοί ειδικοί που βρέθηκαν στο νησί στα μέσα Ιανουαρίου. Θα επανέλθουν για να συζητήσουν με την Εθνική Φρουρά και το υπουργείο Άμυνας τα κυπριακά αιτήματα.

Άριστα ενημερωμένη πηγή, με την οποία επικοινώνησε ο «Φ», ανέφερε ότι η επίσκεψη της ομάδας των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκε εντός Ιανουαρίου, όπως είχε προγραμματιστεί. Σκοπός της συγκεκριμένης επίσκεψης ήταν να εξηγήσουν στους Κύπριους αρμοδίους για θέματα εξοπλισμών την όλη διαδικασία που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα πώλησης οπλικών συστημάτων προς τρίτες χώρες.

Η ίδια πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι κατά την εδώ παραμονή τους οι Αμερικανοί ενημερώθηκαν από τους Κύπριους συνομιλητές τους για τις ανάγκες που έχει η Εθνική Φρουρά. Αυτές οι ανάγκες έχουν καταγραφεί σε λίστα, θα τη μελετήσουν και θα επανέλθουν για να συζητήσουν πιο συγκεκριμένα το όλο θέμα.

Η ομάδα των Αμερικανών ειδικών προέρχονται από τον Οργανισμό Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια (DSCA-Defense Security Cooperation Agency). Αυτή η πρώτη επίσκεψη αποσκοπούσε στο να ενημερωθούν οι κυπριακές Αρχές, μέσα από την πραγματοποίηση σεμιναρίου σχετικά με τα προγράμματα Foreign Military Sales (FMS) και Excess Defense Articles (EDA).

Ως γνωστό, Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για ευκαιρίες σχετικά με το αμερικανικό πρόγραμμα «Ξένων Στρατιωτικών Πωλήσεων». Οι συζητήσεις αφορούν τη συμπερίληψη στρατιωτικών φορτηγών μεταφοράς EDA τα οποία θα μπορούν να αποκτηθούν με μειωμένο κόστος.

Στο πλαίσιο των αμυντικών πωλήσεων εντάσσονται σχέδια που ήδη είναι έτοιμα και αφορούν την επέκταση της Αεροπορικής Βάσης Παπανδρέου και το λογισμικό Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης (SAROPS), το οποίο αφορά την ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και διάσωσης του JRCC.

Η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα σε Κυπριακή Δημοκρατία και Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να βοηθήσει και στην προσπάθεια της Λευκωσίας στο θέμα οριστικής άρσης της πώλησης όπλων προς την Κύπρο. Στόχος της κυπριακής Κυβέρνησης είναι να καταφέρει να διευρυνθεί το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα αναθεωρείται η απόφαση του Κογκρέσου για άρση των περιορισμών που υπήρχαν για δεκαετίες.

Κατά το πρόσφατο ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, στην Ουάσιγκτον, συναντήθηκε μεταξύ άλλων και με τον πρόεδρο της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρότζερ Γουίκερ, με τον οποίο συζήτησαν τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας Κύπρου και ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας. Σε ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρθηκε στην ισχυρή διακομματική υποστήριξη του Κογκρέσου προς την Κύπρο ως στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ, καθώς και για πρωτοβουλίες που προάγουν την ασφάλεια και των δύο χωρών, την περιφερειακή σταθερότητα και τη διατλαντική συνεργασία.

Τα αμερικανικά αποθέματα είναι ένας εκ των δύο πυλώνων ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Κύπρου με εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράς.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, το οποίο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενέκρινε τη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων που καθιστούν διαθέσιμη τη χρηματοδοτική βοήθεια σε οκτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έγκριση του πακέτου δίνει στην Κύπρο τη δυνατότητα ενίσχυσης της αμυντικής της παραγωγής ύψους € 1.181.503.924 μέσω δανείων, με αρχική χρηματοδότηση ύψους € 177.225.588,60.

«Οι αποφάσεις δείχνουν ότι η ΕΕ δεν μιλάει μόνο για άμυνα- εμείς προσφέρουμε αποτελέσματα. Μέσω του SAFE, ενισχύουμε την ασφάλειά μας εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία,» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, για την έγκριση της πρώτης δέσμης του πακέτου υπό την κυπριακή Προεδρία.

Η απόφαση έρχεται μετά τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Εθνικά Σχέδια Επενδύσεων στην Άμυνα των κρατών-μελών. Ανοίγει τον δρόμο για την έκδοση του πρώτου κύματος προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων από την Επιτροπή, τα οποία επιτρέπουν στις συμμετέχουσες χώρες να αποκτήσουν σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό και να ενισχύσουν την αμυντική τους ετοιμότητα.

Μια δεύτερη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρηματοδοτική βοήθεια για την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία έχει εγκριθεί από τους πρέσβεις της ΕΕ και αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου. Από τη δεύτερη δέσμη, η Ελλάδα έχει αιτηθεί € 787.669.283 μέσω του SAFE, με την πρώτη πληρωμή να αφορά σε € 118.150.392,45.