«Οι σοβαρές δυσλειτουργίες και τα θεσμικά κενά στις διαδικασίες του Κτηματολογίου δεν αποτελούν απλώς διοικητικό πρόβλημα. Αποτελούν ένδειξη ενός κράτους που λειτουργεί χωρίς επαρκή έλεγχο, χωρίς σαφή λογοδοσία και χωρίς συνέπειες όταν οι διαδικασίες αποτυγχάνουν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Volt.

Προσθέτει ότι η «ασφάλεια της ιδιοκτησίας είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και της οικονομικής σταθερότητας. Όταν οι πολίτες δεν μπορούν να βασιστούν στην αξιοπιστία των θεσμών, υπονομεύεται η εμπιστοσύνη προς το ίδιο το κράτος».

«Το πρόβλημα δεν είναι η απουσία διαδικασιών. Είναι η απουσία μηχανισμών που διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εφαρμόζονται, ελέγχονται και διορθώνονται όταν αποτυγχάνουν».

Το Volt προτείνει συγκεκριμένες θεσμικές λύσεις:

• Υποχρεωτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο των κρίσιμων διοικητικών υπηρεσιών, με σαφή λογοδοσία.

• Πλήρη ψηφιοποίηση και διαφάνεια στις διαδικασίες, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει την πορεία της υπόθεσής του.

• Νομοθετικά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και ευθύνη της διοίκησης για καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες.

• Ενίσχυση της διοικητικής και τεχνολογικής επάρκειας του Κτηματολογίου, ώστε να λειτουργεί με αξιόπιστα και γρήγορα.

«Η πολιτική δεν κρίνεται από τις δηλώσεις, αλλά από το αν οι θεσμοί λειτουργούν στην πράξη. Το Volt υπάρχει για να διασφαλίσει ακριβώς αυτό: έλεγχο, λογοδοσία και εφαρμογή των κανόνων», καταλήγει η ανακοίνωση.