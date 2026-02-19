Κλίμα πρωτιάς καλλιεργεί το ΑΚΕΛ, επιδιώκοντας συσπείρωση και κινητοποίηση αδρανοποιημένων αριστερών ψηφοφόρων, ενώ επιχειρεί να γυρίσει σελίδα, αφήνοντας πίσω του το κεφάλαιο Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, εμφανίζεται πλέον με πιο επιθετική διάθεση και καλεί τον κόσμο της Αριστεράς να στείλει μήνυμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Η δημοσκόπηση της περασμένης Δευτέρας του τηλεοπτικού σταθμού Σίγμα έδειξε το ΑΚΕΛ, έστω και οριακά, για πρώτη φορά μετά από καιρό στην πρώτη θέση. Αν και είναι ακόμη νωρίς μέχρι το άνοιγμα της κάλπης, η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να συντηρήσει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί η ανατροπή.

Πέραν της δημοσκόπησης της Δευτέρας, και οι προηγούμενες μετρήσεις των τελευταίων ημερών καταγράφουν ντέρμπι με τον ΔΗΣΥ για την πρωτιά. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μέτωπα στην Πινδάρου παραμένουν ανοιχτά, διαμορφώνεται προσδοκία ότι μπορεί να έρθει και η πρωτιά. Με ποιο ποσοστό; Αυτό παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό. Ο στόχος, ωστόσο, είναι ξεκάθαρος και έχει διατυπωθεί επανειλημμένα τόσο από τον γενικό γραμματέα όσο και από άλλα στελέχη: αύξηση των ποσοστών του 2021. Ένας στόχος δύσκολος, αλλά όχι ακατόρθωτος.

Το κόμμα της Αριστεράς έχει ήδη ξεκινήσει την παρουσίαση των υποψηφίων του ανά επαρχία. Προχθές, ο Στέφανος Στεφάνου βρέθηκε στη Λάρνακα, διαμηνύοντας ότι τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου αποτελούν εγγύηση για μια παρουσία στη Βουλή που θα είναι εκ νέου σημαντική, αποτελεσματική και μαχητική.

Στην ομιλία του, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε πως «δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αν ήμασταν όλοι ίδιοι, όταν το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση νόμου για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, θα ψήφιζαν όλοι υπέρ της πρότασης και δεν θα βρίσκονταν τα γνωστά κόμματα – σωματοφύλακες των τραπεζών να ψηφίζουν εναντίον».

Ταυτόχρονα, κάλεσε τον κόσμο «να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τη σκληρή δουλειά ενόψει των βουλευτικών εκλογών».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είπε πως «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΑΚΕΛ βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο σε σχέση με την υλοποίηση του στόχου του. Ο στόχος για ενίσχυση των δυνάμεών του στις επόμενες εκλογές είναι απολύτως εφικτός και για την υλοποίησή του θα πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, με μπροστάρηδες τους υποψήφιους του κόμματος».

Για τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι «συνδυάζουν την εμπειρία με τον ενθουσιασμό της νιότης, αφού το 70% των υποψηφίων διεκδικούν για πρώτη φορά την εκλογή τους σε βουλευτικές εκλογές, ενώ ποσοστό 20% προέρχεται από την Κοινωνική Συμμαχία, γεγονός που δείχνει ότι το ΑΚΕΛ αποτελεί άξονα συσπείρωσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων του τόπου».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «τα ψηφοδέλτια αυτά αποτελούν εγγύηση για την παρουσία του ΑΚΕΛ στη Βουλή, η οποία θα είναι ξανά σημαντική, αποτελεσματική και μαχητική».

Οικολόγοι: Στη σωστή πλευρά της κοινωνίας

Τα τριαντάχρονά τους από την ιδρυτική τους συνδιάσκεψη γιόρτασαν χθες οι Οικολόγοι, με το Κίνημα να σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι από το 1996 μέχρι σήμερα η πορεία του υπήρξε σταθερά προσανατολισμένη σε αξίες και ιδανικά και όχι σε συγκυριακές σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες.

«30 χρόνια στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σε κάθε μεγάλη θεσμική μάχη για τη διαφάνεια, σε κάθε περιβαλλοντικό αγώνα για την προστασία της φύσης, σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης σκανδάλων και στρεβλώσεων, η θέση μας ήταν ξεκάθαρη: υπέρ της λογοδοσίας, υπέρ της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, υπέρ των απλών πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ακόμη ότι το Κίνημα βρέθηκε για 30 χρόνια στη σωστή πλευρά της κοινωνίας: «Δίπλα στους πολίτες που διεκδικούν ποιότητα ζωής, δίπλα στους νέους που απαιτούν προοπτική, δίπλα στις οικογένειες που αγωνιούν για αξιοπρέπεια, δίπλα σε όσους δεν έχουν ισχυρή φωνή αλλά έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Απέναντι στο άδικο και την εκμετάλλευση των αδυνάτων από τους ισχυρούς, στη διαφθορά και τη διαπλοκή, στην αδιαφορία και τη λήθη, στο ψέμα και την παραπληροφόρηση, στην κοινωνική αναλγησία και την απανθρωπιά».

Άλμα: Αποχώρηση με πυρά κατά Οδυσσέα

Την αποχώρησή του από το κίνημα Άλμα ανακοίνωσε και επίσημα ο δικηγόρος Θεόδουλος Παπαβασιλείου, με μακροσκελή και αιχμηρή ανάρτηση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

«Με την παρούσα ανακοινώνω την αποχώρησή μου από το “δημοκρατικό” πολιτικό κίνημα Άλμα, του οποίου υπήρξα συνιδρυτικό μέλος μαζί με δεκάδες φίλους και συνοδοιπόρους, προσυπογράφοντας την ίδρυσή του με την ελπίδα ότι υπηρετούμε κάτι διαφορετικό, με στόχο την ανάγκη αλλαγής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ο Θεόδουλος Παπαβασιλείου ήταν ένα από τα πρόσωπα που πλαισίωναν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο πάνελ κατά την ημέρα της εξαγγελίας του κινήματος.