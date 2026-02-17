Το αποτύπωμα μιας μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ του ΑΚΕΛ και της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, σε συνδυασμό με τη σαφή οριοθέτηση μιας αποξενωμένης πολιτικής πορείας του Άλματος στο νέο πολιτικό σκηνικό, όπως αυτή διατυπώνεται από τον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αναδεικνύει ως βασικό πολιτικό συμπέρασμα τον κατακερματισμό που επικρατεί και στον άξονα της κεντροαριστεράς.

Το διαζύγιο Ειρήνης Χαραλαμπίδου – ΑΚΕΛ, αλλά και η πιθανή συμπόρευση της βουλεύτριας με το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, φέρνουν τον επικεφαλής του Άλματος ουσιαστικά αντιμέτωπο και με την ίδια την Εζεκία Παπαϊωάννου. Φαίνεται, μάλιστα, ότι η σχέση Οδυσσέα – Ειρήνης και η προοπτική συνεργασίας τους οδηγούν το Άλμα σε μια ρητορική πολιτικής αποξένωσης, με έντονα αντισυστημικά χαρακτηριστικά, η οποία, ωστόσο, την ίδια στιγμή «ανατινάζει» όλες τις γέφυρες θεσμικής συνεργασίας.

Τα δεδομένα αυτά συνθέτουν μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση ενός πολιτικού τριγώνου, το οποίο –υπό άλλες συνθήκες– θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση στον άξονα της κεντροδεξιάς. Εκ των πραγμάτων, αυτό το σχήμα δεν φαίνεται πλέον λειτουργικό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αναδύεται και μια σειρά ερωτημάτων για το μετεκλογικό σκηνικό, με πρώτο σταθμό την Προεδρία της Βουλής.

Θα μπορούσαν ΑΚΕΛ και Άλμα να συνεργαστούν; Το σενάριο αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει να μην υφίσταται. Η υπόθεση Ειρήνης Χαραλαμπίδου και το ενδεχόμενο ένταξής της στο Άλμα έχουν οδηγήσει ουσιαστικά τα δύο κόμματα σε διαφορετικά πολιτικά χαρακώματα.

Η Εζεκία Παπαϊωάννου αντέδρασε έντονα στα όσα ανέφερε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου στη συνέντευξή της στον «Φ». Η ηγεσία του ΑΚΕΛ δείχνει διάθεση να μην αφήσει αναπάντητες τις δημόσιες τοποθετήσεις της τέως πλέον βουλεύτριάς του και εμφανίζεται αποφασισμένη να συντηρήσει την αντιπαράθεση. Από τους διαδρόμους του κόμματος της Αριστεράς προκύπτει το μήνυμα ότι η απώλεια από το «διαζύγιο» δεν θεωρείται τελικά τόσο σημαντική. Αντιθέτως, όπως αφήνεται να διαρρεύσει, η σύγκρουση φαίνεται να αγγίζει ευαίσθητες χορδές κομματικού πατριωτισμού και αυτό λειτουργεί υπέρ του κόμματος.

Η σχέση των δύο πλευρών είχε διαταραχθεί εδώ και αρκετό καιρό και η συνύπαρξή τους είχε καταστεί σε μεγάλο βαθμό τυπική, μέχρι που επήλθε η οριστική ρήξη. Μια εξέλιξη που θεωρείτο σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, από τη στιγμή που κυκλοφορούσαν φήμες για ένταξη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου σε άλλο κόμμα. «Δεν είναι όλα τα διαζύγια ρόδινα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τρίτο πρόσωπο», σχολίασε χαρακτηριστικά κομματική πηγή, υποδεικνύοντας ότι η αντίδραση του ΑΚΕΛ δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική από τη στιγμή που κυκλοφορεί η πληροφορία ότι συζητείται η συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο του Άλματος.

«Εδώ είναι που τέλειωσε η σχέση μας – Απαράδεχτος ο Οδυσσέας»

«Εδώ είναι που τέλειωσε και η σχέση μας. Της λέγαμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δεν γίνεται να βγαίνει ο Οδυσσέας – απαράδεχτος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – και να σου ζητά, ενώ είσαι εν ενεργεία βουλευτής, να μετακινηθείς στο κόμμα του ως υποψήφια, και εσύ να μη λες τίποτα. Να το αφήνεις ανοιχτό».

Αυτό ανέφερε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Sigma.

«Βγαίνει ο κύριος Χασαπόπουλος και μιλά για συμφωνία. Και πάλι δεν αισθάνεται την ανάγκη να διαχωρίσει τη θέση της και να πει ότι δεν πρόκειται να βρεθεί απέναντι από το ΑΚΕΛ και τον κόσμο της Αριστεράς. Το ανεχόμαστε και αυτό. Έρχεται μετά και στην εκπομπή της Κάτιας Σαββά και λέει ότι της αρέσουν τα “άλματα” χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Και όλοι το ερμηνεύουν ως έμμεση μετακίνηση στο Άλμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτό αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Συνεργασία με κανένα»

Στην εξίσωση του σκηνικού εντάσσονται και οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο podcast του «Αλφα της Κυριακής». Ο επικεφαλής του Άλματος ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να προχωρήσει σε θεσμική συνεργασία με κανένα κόμμα, υποστηρίζοντας ότι όλα τα κόμματα αποτελούν μέρος του συστήματος.

Όπως ανέφερε, το Άλμα έχει τη δική του πρόταση προς τους πολίτες και με αυτή θα πορευθεί, τόσο προς τις προεδρικές εκλογές όσο και στη Βουλή. Εάν συμφωνεί με πρόταση νόμου άλλου κόμματος, θα τη στηρίζει – και το ίδιο θα ισχύει αντίστροφα για προτάσεις του Άλματος. Ωστόσο, πρόκειται, όπως τόνισε, για ad hoc συνεργασίες και όχι για θεσμικές συμπράξεις.

Η τοποθέτηση αυτή, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, επιχειρεί να ενισχύσει το αντισυστημικό προφίλ του Άλματος. Μετεκλογικά, ωστόσο, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως προς το πώς θα κινηθεί το κόμμα και κατά πόσο αυτή η στρατηγική ενδέχεται να το οδηγήσει σε πολιτική απομόνωση, τόσο σε σχέση με την Προεδρία της Βουλής όσο και μακροπρόθεσμα ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα επιθυμούσε να βρεθεί στα έδρανα ενός κόμματος που αποκλείει τη συγκρότηση συνεργασιών. Για το ΑΚΕΛ, πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να στηρίξει οποιονδήποτε υποψήφιο προερχόμενο από το Άλμα, είτε στον προκριματικό είτε στον τελικό γύρο της ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου της Βουλής.