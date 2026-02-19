Την ενδυνάμωση των πόλεων ως στρατηγικών εταίρων στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρώπης στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για τα έτη 2028 – 2034 αλλά και το πλαίσιο της ποιότητας ζωής των πολιτών επιδιώκουν οι Δήμαρχοι των Πόλεων της Ε.Ε. μέσω της Διακήρυξης της Λευκωσίας. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους Δημάρχους στο ζήτημα της στέγασης που απασχολεί όχι μόνο τους Κύπριους πολίτες, αλλά γενικότερα τους πολίτες της Ε.Ε.

Η Διακήρυξη της Λευκωσίας εκδόθηκε μετά και τον απευθείας διάλογο των Δημάρχων των Πρωτευουσών της Ε.Ε. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διεξήχθη στις 16-17 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, ο 15ος Διάλογος Δημάρχων Πρωτευουσών της Ευρωπαϊκή Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου υιοθετήθηκε η Διακήρυξη της Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία υπό τη φιλοξενία του Δημάρχου Χαράλαμπου Προύντζου.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Λευκωσίας όλους τους προσκεκλημένους καλωσορίζοντάς τους στην πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπογραμμίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης για τον ενισχυμένο ρόλο των πόλεων στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Οι κύριες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων και αιρετών εκπροσώπων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρόντες ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Κωσταντίνος Ιωάννου, καθώς και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, οι οποίοι παρενέβησαν στο πλαίσιο των συζητήσεων. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του δικτύου πόλεων Eurocities και ανώτερα στελέχη ευρωπαϊκών πόλεων.

Διαδικτυακά συμμετείχε στη συζήτηση ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, κ. Κώστας Καδής, ενώ μήνυμα απέστειλε μέσω μαγνητοσκοπημένης παρέμβασης ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Raffaele Fitto.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, οι Δήμαρχοι των Πρωτευουσών διατύπωσαν το σαφές και συλλογικό μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την πλήρη αναγνώριση των πόλεων ως στρατηγικών εταίρων στη διαμόρφωση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Όπως τονίστηκε, στις πόλεις μετατρέπονται οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες σε απτή πραγματικότητα:

• Εκεί παράγεται η ανταγωνιστικότητα

• Εκεί εφαρμόζεται η καινοτομία

• Εκεί υλοποιείται η πράσινη μετάβαση

• Εκεί διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και η δημοκρατική νομιμοποίηση μέσα από την εγγύτητα προς τον πολίτη.

Οι Δήμαρχοι ζήτησαν:

• Ισχυρή και διασφαλισμένη Πολιτική Συνοχής με δεσμευτική αστική διάσταση και ουσιαστική συμμετοχή των πόλεων στα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια.

• Πλήρη εφαρμογή των αρχών της εταιρικής σχέσης και της επικουρικότητας.

• Ενσωμάτωση των αστικών οικοσυστημάτων καινοτομίας στην ευρωπαϊκή στρατηγική ανταγωνιστικότητας.

• Σαφή και προσβάσιμη αστική διάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

• Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές συνθήκες για υπεύθυνες δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της προσιτής και βιώσιμης κατοικίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της στέγασης, το οποίο αναδείχθηκε ως θεμέλιο της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας της Ευρώπης.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και οι εκπρόσωποί τους υπέγραψαν την κοινή «Διακήρυξη της Λευκωσίας», την οποία ανέγνωσε ο Δήμαρχος Λευκωσίας.

Η Διακήρυξη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, αποτελεί συλλογική πολιτική δέσμευση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για τον ρόλο των πόλεων στη νέα ευρωπαϊκή περίοδο. Όπως επισημαίνεται στην Διακήρυξη, οι πόλεις δεν θα είναι απλοί αποδέκτες αποφάσεων, αλλά ισότιμοι εταίροι και συνδιαμορφωτές της επόμενης ευρωπαϊκής πορείας.

Οι συμμετέχοντες αποφάσισαν επίσης να παρακολουθούν στενά τη διαδικασία διαμόρφωσης του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και να επανέλθουν συλλογικά πριν από τη λήψη των τελικών αποφάσεων, ενισχύοντας τη συντονισμένη φωνή των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.