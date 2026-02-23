Τα κοινοβουλευτικά κόμματα με ανακοινώσεις εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση που προκλήθηκε στην κτηνοτροφία με τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, ζητώντας από το κράτος όπως αναλάβει τις ευθύνες του και λάβει άμεσα μέτρα για ανάσχεση της εξάπλωσης της ασθένειας παράλληλα με τη στήριξη των κτηνοτρόφων και ειδικά των κτηνοτρόφων που θα χάσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Ζητούν επίσης να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για την παράνομη εμπορία ζώων και σανού από τα κατεχόμενα.

Ο ΔΗΣΥ στην ανακοίνωση του αφού διαπιστώνει ότι δεν λήφθηκαν όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και πως ⁠⁠δεν δικαιολογείται καμία περαιτέρω αδράνεια από πλευράς κυβέρνησης, παρατηρεί ότι ο εντοπισμός κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, «επιβεβαιώνει τους κινδύνους για τους οποίους προειδοποιήσαμε έγκαιρα από τις αρχές του χρόνου» και εισηγείται σειρά μέτρων καλώντας την Κυβέρνηση να τα υιοθετήσει.

Προσθέτοντας ότι η κτηνοτροφία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοβαρό κίνδυνο, με άμεσες συνέπειες στην αγροτική οικονομία, στην αλυσίδα τροφίμων και στις εξαγωγές, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην κήρυξη ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις προσβεβλημένες μονάδες, με πλήρη απαγόρευση μετακίνησης ζώων, ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής με επιπρόσθετο προσωπικό και συνεχή επιτήρηση, πλήρη ιχνηλάτηση μετακινήσεων ζώων και ζωικών προϊόντων των τελευταίων εβδομάδων, υποχρεωτικές απολυμάνσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία και οχήματα μεταφοράς, δημιουργία μηχανισμού άμεσης οικονομικής αποζημίωσης και προκαταβολικής στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Μεταξύ των μέτρων εισηγείται είναι και η άμεση εκπόνηση και ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου διασφάλισης των εξαγωγών του χαλουμιού, με αυστηρή πιστοποίηση υγειονομικής συμμόρφωσης, ενισχυμένη ιχνηλασιμότητα γάλακτος, θεσμική ενημέρωση των εμπορικών εταίρων, καθώς και διπλωματικές παρεμβάσεις όπου απαιτείται, ώστε να αποφευχθούν περιορισμοί ή αναστολές στις εξαγωγές.

Το ΑΚΕΛ με γραπτή δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκη Γαβριήλ και του Βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Πασιουρτίδη επισημαίνει πως υπάρχει ενδεχόμενο θανάτωσης χιλιάδων ζώων και τίθεται ζήτημα οικονομικής και επαγγελματικής επιβίωσης αριθμού κτηνοτρόφων.

Προσθέτει ότι προκύπτουν ερωτήματα ως προς το κατά πόσον λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα και εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τη στιγμή που παρουσιάστηκαν κρούσματα αυθώδους πυρετού στα κατεχόμενα. Διατυπώνει επίσης τη θέση ότι αυτή τη στιγμή προέχει η ψύχραιμη διαχείριση της κατάστασης, καθώς και η άμεση λήψη μέτρων στήριξης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Συμπληρώνει ότι μετά από πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, την Τρίτη 24/02/2026 σε έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας θα συζητηθεί το θέμα στην παρουσία του Υπουργείου Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και όλων των αρμόδιων φορέων.

Το ΔΗΚΟ εκφράζει έντονη ανησυχία για τις σοβαρές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Καλεί όλους τους κτηνοτρόφους να συνεργάζονται στενά με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που εκδίδονται και να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και να προβαίνουν σε έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για οποιαδήποτε ύποπτη περίπτωση. Ταυτόχρονα, το ΔΗΚΟ καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση των ελέγχων και των μέτρων πρόληψης σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες και στην ενεργοποίηση σχεδίων ταχείας και δίκαιης αποζημίωσης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση του ζωικού τους κεφαλαίου και η συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Το ΕΛΑΜ διατυπώνει τη θέση ότι η επιβεβαίωση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε ζώα στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά σοβαρή εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο την κτηνοτροφία, την αγροτική οικονομία και την επισιτιστική επάρκεια του τόπου.

Καλεί την Κυβέρνηση να λάβει άμεσα και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και να εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία και σημεία διακίνησης ζώων και σε εντατικούς και συστηματικούς ελέγχους στη γραμμή αντιπαράταξης. Προσθέτει ότι το κράτος πρέπει επίσης, να διασφαλίσει άμεσες αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους που θα πληγούν.

H ΕΔΕΚ αναφέροντας πως αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά ότι η κανονικοποίηση των σχέσεων με μια παράνομη και ανεξέλεγκτη οντότητα, ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους και πως ο συναγερμός έπρεπε να ηχήσει νωρίτερα στις αρμόδιες υπηρεσίες, σημειώνει ότι από δω και πέρα, όλοι πρέπει να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του κράτους, για να αποφευχθεί η εξάπλωση της νόσου και το κράτο να στηρίξει τους κτηνοτρόφους οικονομικά και με τεχνογνωσία.

Ζητά να υποστούν τις συνέπειες αυτοί που έθεσαν σε κίνδυνο την κυπριακή κτηνοτροφία, για φθηνότερες ζωοτροφές, υπενθυμίζοντας πως η ΕΔΕΚ ανέκαθεν αξίωνε αυστηρούς ελέγχους, είτε για να αποτρέπεται η παράνομη εισαγωγή ανεξέλεγκτων προϊόντων από τα κατεχόμενα, είτε για να ελέγχονται τα προϊόντα που διακινούνται μέσω του κανονισμού για την «Πράσινη Γραμμή».

Η ΔΗΠΑ καλεί την κυβέρνηση σε άμεση, συντονισμένη και σοβαρή δράση, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής και της δημόσιας υγείας αποτελεί καθήκον και ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες.

Ζητά επίσης την επαναλειτουργία των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (ΣΕΑ) που επιτηρούν τη γραμμή αντιπαράταξης και δίκαιες αποζημιώσεις για όσους επλήγησαν, τονίζοντας τον κίνδυνο αλυσιδωτών οικονομικών συνεπειών, αναφέροντας ότι η προστασία των παραγωγικών μονάδων και η αποτροπή αλυσιδωτών συνεπειών απαιτούν άμεση ενίσχυση των ελέγχων σε όλες τις πύλες εισόδου και στις κτηνοτροφικές μονάδες, με πλήρη εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας-

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κτηνοτροφία του τόπου κινδυνεύει και πως οι επιπτώσεις στην τυροκομία και στο κατ’ εξοχήν προϊόν εξαγωγής, το χαλλούμι, παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες, ζητά τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου.

Διευκρινίζοντας ότι η διαχείριση της κατάστασης πρέπει να γίνει χωρίς πανικό, αλλά με υπευθυνότητα και αυστηρότητα και όλα τα αναγκαία μέτρα, αναφέρει ότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα και πως πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για την παράνομη εμπορία ζώων και σανού από τα κατεχόμενα.

