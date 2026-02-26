Την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου ζητεί ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Γιαννάκης Γαβριήλ, κάνοντας λόγο για σοβαρή πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων του χαρτοφυλακίου της.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Γιαννάκης Γαβριήλ αναφέρει ότι η κρίση του αφθώδους πυρετού προστίθεται σε μια «αλυσίδα αποτυχιών», μαζί με τις καταστροφικές πυρκαγιές και, όπως σημειώνει, την αδυναμία ουσιαστικής αντιμετώπισης του υδατικού προβλήματος. Υποστηρίζει ότι η ανεπάρκεια και η προχειρότητα στην πρόληψη και διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, που πλήττει καίρια την κτηνοτροφία, αποτελεί τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για την υπουργό.

Δείτε αυτούσια τη δήλωση του:

Η συνεχιζόμενη αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου της Υπουργού Γεωργίας, συνιστά σοβαρή πολιτική αποτυχία με βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου. Η κρίση του αφθώδους πυρετού προστίθεται στην αλυσίδα των αποτυχιών, μαζί με τις καταστροφικές πυρκαγιές και την ανικανότητα αντιμετώπισης του υδατικού προβλήματος.

Η ανεπάρκεια και η προχειρότητα της κυβέρνησης στην πρόληψη αλλά και τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού που πλήττει καίρια την κτηνοτροφία του τόπου, αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την Υπουργό Γεωργίας.

Βρισκόμαστε ενώπιον τεράστιων οικονομικών απωλειών για τους κτηνοτρόφους και σοβαρών κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητα ολόκληρου του τομέα.

Αντί λήψης αποτελεσματικών μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης της ασθένειας στις ελεύθερες περιοχές, ελέγχων και άμεσων μέτρων στήριξης των πληγέντων, το αρμόδιο Υπουργείο έχει επιδοθεί σε ένα επικοινωνιακό παιγνίδι αποποίησης των ευθυνών του και επίρριψης των ευθυνών στους πληγέντες κτηνοτρόφους, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.

Υπό το βάρος αυτών των αποτυχιών, τίθεται αμείλικτα ζήτημα ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Η Υπουργός Γεωργίας δεν μπορεί πλέον να παραμένει στη θέση της. Η παραίτηση της αποτελεί πράξη στοιχειώδους πολιτικής ευθιξίας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία, σοβαρότητα, επάρκεια και υπευθυνότητα. Οι ευθύνες αγγίζουν τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος οφείλει επιτέλους να ανταποκριθεί και να ασκήσει τον θεσμικό του ρόλο.