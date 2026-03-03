Από τον Λίβανο, την Χεζμπολάχ δηλαδή, εκτοξεύτηκε, όπως αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, το drone που χτύπησε την Κύπρο.

Αυτό σημαίνει ότι την Κύπρο χτύπησε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου που λειτουργεί ως όργανο του Ιράν.

Ο Λίβανος από χθες δέχεται σφοδρά πυρά από το Ισραήλ, ενώ από σήμερα σε εξέλιξη βρίσκεται και χερσαία επέμβαση.

Ηδη από την Κυριακή, μετά την έναρξη μιας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε αντίποινα στο Ισραήλ, επεκτείνοντας τη σύγκρουση.

Τι είναι η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ «Κόμμα του Θεού (Αλλάχ)», είναι σιιτική παραστρατιωτική και πολιτική οργάνωση με βάση τον Λίβανο που συστάθηκε πρωταρχικά για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ.

Η παραστρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ είναι το Συμβούλιο Τζιχάντ, και η πολιτική της πτέρυγα είναι το κόμμα «Πίστη στο Μπλοκ Αντίστασης » στο Λιβανέζικο Κοινοβούλιο . Η ένοπλη δύναμή της εκτιμήθηκε ότι είναι ισοδύναμη με αυτή ενός μεσαίου μεγέθους στρατού το 2016.

Αντιτίθεται βίαια στο Ισραήλ και στις δυτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή και λειτουργεί ως πληρεξούσιος του Ιράν, του μεγαλύτερου ευεργέτη του.

Συμμετέχει στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της χώρας. Η Δύση την θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Στηρίζεται οικονομικά από το Ιράν. Οι ένοπλες μονάδες της οργανώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν από τμήμα του ιρανικού στρατού των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Mέχρι το 2024 η Χεζμπολάχ θεωρούνταν η πιο ισχυρή μη κρατική ένοπλη ομάδα στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία του 2024 εναντίον της την αποδυνάμωσε σημαντικά, αν και τώρα εμπλέκεται στον πόλεμο που μαίνεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε μια σημαντική κλιμάκωση της μάχης του με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ στα τέλη του 2024 σκότωσε τον επί χρόνια ηγέτη Χασάν Νασράλα και εξαπέλυσε χερσαία επίθεση εναντίον της ομάδας στο νότιο Λίβανο. Αργότερα εκείνη τη χρονιά, οι δύο πλευρές υπέγραψαν μια εύθραυστη εκεχειρία, η οποία κατέρρευσε μόλις δύο ημέρες πριν, την 1η Μαρτίου 2026.

Ο Ναΐμ Κασέμ, είναι ο ηγέτης που έχει επιλέξει έκτοτε η Χεζμπολάχ.

Η σύντομη ιστορία της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 1982 από Λιβανέζους κληρικούς ως απάντηση στην ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο. Εμπνευσμένη από την Ιρανική Επανάσταση του 1979 και το μοντέλο ισλαμικής διακυβέρνησης του Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί , η Χεζμπολάχ δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με το Ιράν και αποτελεί μέρος του « Άξονα της Αντίστασης ».

Η ομάδα αρχικά υποστηρίχθηκε από 1.500 εκπαιδευτές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι βοήθησαν στην ενοποίηση διαφόρων σιιτικών παρατάξεων του Λιβάνου υπό την ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Το μανιφέστο της Χεζμπολάχ του 1985 περιέγραφε τους βασικούς της στόχους , οι οποίοι περιλαμβάνουν την αποβολή της δυτικής επιρροής από την περιοχή, την καταστροφή του Ισραήλ , την ορκισμένη πίστη στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και την εγκαθίδρυση μιας ισλαμικής κυβέρνησης επηρεασμένης από την πολιτική ιδεολογία του Ιράν.

Ωστόσο, το μανιφέστο τόνιζε επίσης την αυτοδιάθεση του Λιβάνου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και του 1990, η Χεζμπολάχ πολέμησε εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων και του Στρατού του Νότιου Λιβάνου (SLA), οδηγώντας τελικά στην αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο το 2000.

Η Χεζμπολάχ έπαιξε επίσης εξέχοντα ρόλο στον πόλεμο του Λιβάνου του 2006 και αργότερα ενεπλάκη στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, όπου πολέμησε στο πλευρό της συριακής κυβέρνησης εναντίον των ανταρτών.

