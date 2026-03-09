Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφτούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» με ελικόπτερο, σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, στο πλαίσιο της άφιξης του Έλληνα πρωθυπουργού στο νησί.

Στην Κύπρο, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις επιθέσεις με drone στο Ακρωτήρι, βρίσκεται και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Οι τρεις ηγέτες, κκ. Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδης θα έχουν τριμερή συνάντηση, στον απόηχο των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι επαφές του κ. Μητσοτάκη στην Κύπρο αναμένεται να ξεκινήσουν στη μία το μεσημέρι, ενώ οι κοινές δηλώσεις των τριών στις 14:45 σήμερα.

