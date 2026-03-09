Πολλαπλά μηνύματα θέλουν να στείλουν με την κάθοδό τους στην Κύπρο ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ελλάδας έρχονται στο νησί μία εβδομάδα μετά την απόφασή τους να στείλουν στρατιωτική βοήθεια για την προστασία της Κύπρου από πιθανή επίθεση εξ ανατολών.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Γαλλίας αποτελεί δήλωση στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και άμεση απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετώπισε ένας Ευρωπαίος εταίρος τους.

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι επίσης αποτέλεσμα των προσωπικών σχέσεων που οικοδομήθηκαν όλο αυτό το διάστημα σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο του συντονισμού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του στενού συντονισμού για τις εξελίξεις στην περιοχή και τα αυξημένα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται. Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών-μελών, αλλά και χωρών της περιοχής — ιδιαίτερα με την ελληνική κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τη Γαλλία και τον Πρόεδρό της, καθώς και με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας.

«Στο πλαίσιο αυτού του στενού συντονισμού προγραμματίζεται για αύριο ολιγόωρη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να γίνει ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων», είπε. Παράλληλα, πρόσθεσε, θα συζητηθεί το υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών — με την προσθήκη της Ιταλίας μέσω της άφιξης της φρεγάτας της — καθώς και τα αυξημένα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί με τη συνδρομή αυτών των κρατών.

Στάθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, που φτάνει πρώτος στην Πάφο, ανέφερε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι την εβδομάδα που πέρασε «είδαμε πώς μετουσιώνεται έμπρακτα σε ασφάλεια και αλληλεγγύη η αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας των τελευταίων χρόνων».

«Μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από τη Μεγαλόνησο. Επιβεβαιώθηκε έτσι το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή», σημείωσε.

Εκφράζει την αλληλεγγύη

«Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις από πολλά drone και πυραύλους», ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ. Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφάλειας στην περιοχή της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η επίσκεψη θα δώσει επίσης στον Γάλλο Πρόεδρο την ευκαιρία να υπογραμμίσει τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως μέσω της ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» της ΕΕ. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, θα συντονιστούν οι προσπάθειες για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.