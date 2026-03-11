Ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασε έντονες επικρίσεις προς την ΕΕ σχετικά με το έργο GSI, τονίζοντας ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να υποστηρίζει τη λύση του Κυπριακού, πρέπει να αποφασίσει εάν θα υποστηρίξει ένα έργο που θα συμβάλει σε μια λύση μέσω αμοιβαίας αλληλεξάρτησης ή ένα που θα περιπλέξει περαιτέρω τα πράγματα.

Σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ, ο Τ/κ ηγέτης προσθέτει ότι έχει δοκιμαστεί η λειτουργικότητα του καλωδίου σε βάθος 3000 μέτρων με αυτό το έργο και πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν είναι οικονομικά εφικτό. Υπήρξε, και συνεχίζει να υπάρχει, μεγάλη συζήτηση σχετικά με το εάν πρέπει να υλοποιηθεί, υποστηρίζει.

«Παρά ταύτα, η ΕΕ υποστηρίζει το έργο. Για τρία χρόνια, εξηγούμε σε όλους τους ομολόγους μας ότι η οικονομικά και πολιτικά ορθή οδός, η υπαγόρευση τόσο της οικονομικής όσο και της πολιτικής λογικής, είναι η δημιουργία αυτής της σύνδεσης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας».

Θα συνεχίσει, λέει ο κ. Έρχιουρμαν, να εξηγεί τη θέση του «σύμφωνα με τη βούληση του λαού μας για μια λύση».

ΚΥΠΕ