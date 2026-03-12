Σχόλιο για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα ανοικτά της Κύπρου έκανε ο πρέσβης της Ρωσίας στη Λευκωσία, Μουράτ Ζιαζίκοφ, προς το πρακτορείο TASS, τονίζοντας ότι η συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων στη Μεσόγειο δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων σε μια ήδη απαιτητική περιοχή.

Ο Ρώσος διπλωμάτης σημείωσε ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) έχει αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία προκλήθηκε από απρόκλητες ενέργειες. Η επίσημη αιτία για το βήμα αυτό ήταν οι επιθέσεις UAV στη Βρετανική Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου, ωστόσο, όπως δήλωσε, το περιστατικό ενίσχυσε μόνο την αντίληψη της κυπριακής κοινής γνώμης ότι η παρουσία ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί αποτελεί απειλή για την ασφάλειά του.

Ο κ. Ζιαζίκοφ υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πολιτική και οικονομική, όχι στρατιωτική συμμαχία. Τόνισε παράλληλα ότι ο ΟΗΕ παραμένει η μόνη πλατφόρμα ισότιμου διαλόγου για τη διευθέτηση διεθνών συγκρούσεων.

Σημείωσε επίσης ότι η κυπριακή ηγεσία έχει επανειλημμένα δηλώσει πως η χώρα δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, γεγονός που ενισχύει τη θέση της Λευκωσίας στην υλοποίηση των στόχων της εξαμηνιαίας προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ, με σκοπό να προωθήσει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Ρώσος πρέσβης υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Κύπρου, μεταξύ των οποίων πάνω από 150.000 Ρώσοι συμπατριώτες, παρακολουθούν με ανησυχία την ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια στρατιωτική επίδειξη θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στον πλανήτη συνολικά», ανέφερε. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Μόσχα υποστηρίζει την επίλυση διεθνών συγκρούσεων με πολιτικά-διπλωματικά μέσα, απορρίπτοντας τη χρήση ισχυρών στρατιωτικών προσεγγίσεων, ενώ ζητά την επίτευξη ισορροπίας συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.