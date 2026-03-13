Η Κύπρος θα μπορούσε να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου για εξαγωγή ήδη από το 2028, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανός στο Reuters. Το κυπριακό φυσικό αέριο, εξήγησε, θα εξάγεται στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζουν την ανάγκη η ΕΕ να επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, είπε ο Υπουργός Ενέργειας.

Κάτι τέτοιο, ενδεχομένως, θα ενισχύσει την προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επικεντρώνεται περισσότερο στην προμήθεια.

Η αναταραχή στον Κόλπο έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις ενεργειακές διαμετακομίσεις μέσω σημείων συμφόρησης όπως το Στενό του Ορμούζ, ένας διάδρομος για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, το οποίο έχει σχεδόν σταματήσει μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.