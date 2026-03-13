Την ίδια προσέγγιση από πλευράς του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για όλα τα θέματα βλέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας αναφορικά με την απαίτηση των δύο κομμάτων για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ρίχνει το γάντι στον Πρόεδρο, λέγοντας πως «βοά ολόκληρη η κοινωνία», ενώ αντιλαμβάνεται τις σκοπιμότητες.

Συγκεκριμένα, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει δυσαρέσκεια σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της νόσου του αφθώδους πυρετού και ότι κάποιοι απαιτούν και την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «απαντώ ότι, όπως σε όλα τα θέματα, βλέπω την ίδια προσέγγιση από πλευράς του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ. Επαναλαμβάνω, είναι σεβαστή η άποψη και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ. Είναι ταυτόσημες οι απόψεις, αν δείτε, σε όλα τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην ουσία, συζητήσαμε. Επαναλαμβάνω, είναι η δεύτερη συνάντηση που έχω. Θα έχω και άλλες συναντήσεις με όλα τα οργανωμένα σύνολα, για να βρούμε λύσεις και λύσεις, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. Λύσεις που είναι δύσκολες, που απαιτεί η κρισιμότητα των στιγμών».

Αννίτα Δημητρίου: Λυπάμαι για την δήλωση του Προέδρου

Απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κ. Αννίτα Δημητρίου επανέλαβε ότι οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες και απαιτούν υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, τόνισε πως προέχει η στήριξη των κτηνοτρόφων, καλώντας την Κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να απορροφηθούν όλες οι οικονομικές επιπτώσεις.

Η κ. Δημητρίου κάλεσε την Κυβέρνηση, «έστω και τώρα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για να διαχειριστούν την κρίση».

Αναφορικά με το σχόλιο του κ. Χριστοδουλίδη, ότι οι απόψεις του ΔΗΣΥ είναι ταυτόσημες με του ΑΚΕΛ, η κ. Δημητρίου ανέφερε: «Λυπάμαι για την δήλωση του Προέδρου, όταν πρόκειται να στοχοποιήσει τον ΔΗΣΥ, ενώ «βοά ολόκληρη η κοινωνία». Αντιλαμβάνομαι την σκοπιμότητα. Ο ΔΗΣΥ είναι που βάζει πλάτες και στηρίζει όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του τόπου».