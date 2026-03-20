Θα δούμε και θα ζήσουμε πολλά, όπως εδώ και καιρό έχει αρχίσει να φαίνεται, σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Η Υπηρεσία Εκλογών βρίσκεται ενώπιον πρωτόγνωρων καταστάσεων, το πολιτικό αύριο ακροβατεί επικίνδυνα ανάμεσα στον παραγοντισμό και τη γελοιοποίηση, και η κοινωνία καλείται να ισορροπήσει μεταξύ οργής και λογικής, προκειμένου να μην αφήσει τον παρορμητισμό και την απογοήτευσή της να την οδηγήσουν σε επικίνδυνα πολιτικά αδιέξοδα.

Τα όσα έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τους υποψηφίους της Άμεσης Δημοκρατίας του Φειδία Παναγιώτου, και τα οποία έρχονται να προστεθούν στις κατηγορίες που εκκρεμούν εις βάρος του, προκαλούν εύλογα ερωτήματα για το ποια θα είναι η κατάληξη της όλης ιστορίας.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος σε προχθεσινή ανάρτησή του ανέφερε διάφορα, απάντησε χθες στην επιστολή της Υπηρεσίας Εκλογών με στοιχεία. Διαμήνυσε, ωστόσο, με δήλωσή του πως το θέμα είναι εξόχως πολιτικό και ότι οι πολίτες είναι εκείνοι που θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι θέλουν να αποφασίζουν για αυτούς.

Οι αναφορές του Νικόλα Παπαδόπουλου ήρθαν μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών δημοσιευμάτων στον τ/κ Τύπο, τα οποία αφορούσαν υποψήφια της Άμεσης Δημοκρατίας στην επαρχία Κερύνειας, η οποία είχε φυλακιστεί στα κατεχόμενα για διακίνηση ναρκωτικών στο παρελθόν. Η ίδια, σε δηλώσεις της, είχε επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα και τη φυλάκισή της από τις αρχές του ψευδοκράτους. Κάτω από την πίεση των αποκαλύψεων, η ίδια η υποψήφια αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητά της από το ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου σε δηλώσεις του χθες.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του χθες ανέφερε ότι είχε δώσει, σε επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του για αριθμό υποψηφίων της Άμεσης Δημοκρατίας που είτε έχουν διερευνηθεί για ποινικά αδικήματα είτε διερευνώνται. Οι υποψήφιοι, όπως είπε, είναι πάνω από τρεις.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωσε πως η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει διαψεύσει την ανάρτησή του και κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να απαντήσει ή να απευθυνθεί προς αυτούς, ώστε να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν.

«Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να αποκλειστούν υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας. Αντίθετα, θεωρώ πως πρέπει να αφεθούν όλοι ελεύθεροι να υποβάλουν υποψηφιότητα, εάν το επιθυμούν, καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού που προνοεί το Σύνταγμα», σημείωσε, προσθέτοντας πως για το ΔΗΚΟ το ζήτημα είναι πολιτικό και όχι νομικό και ότι οι υποψήφιοι, πέραν από πρότυπα για την κοινωνία, εάν εκλεγούν, θα πρέπει να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, τη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και την προστασία ευάλωτων ομάδων από απάτες.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι τα προσόντα εκλογιμότητας καθορίζονται στο άρθρο 64 του Συντάγματος και ότι, για να δικαιούται κάποιος να είναι υποψήφιος βουλευτής, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο της εκλογής, να είναι Κύπριος πολίτης και να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή να μην έχει στερηθεί της εκλογιμότητάς του κατόπιν απόφασης δικαστηρίου λόγω εκλογικού αδικήματος.

Σε διευκρινιστική ερώτηση, ο κ. Βασιλείου επανέλαβε ότι τα αδικήματα στο συγκεκριμένο άρθρο είναι συγκεκριμένα και γίνεται αναφορά σε «εκλογικά αδικήματα» και όχι γενικά σε λευκό ποινικό μητρώο.

Πρέπει να υπάρχει καταδίκη, διευκρίνισε, για τα συγκεκριμένα αδικήματα με βάση το άρθρο 64 του Συντάγματος, και δεν αρκεί κάποιος να κατηγορείται ή να δικάζεται αυτή τη στιγμή.

Ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η πρακτική που ακολουθείται από το ΥΠΕΣ είναι πως, όταν υπάρχει πληροφόρηση ότι κάποιος υποψήφιος έχει καταδικαστεί, ερωτάται η Νομική Υπηρεσία κατά πόσον το συγκεκριμένο αδίκημα εμπίπτει σε αυτά που ορίζει το άρθρο 64.

Επισήμως όμως, συνέχισε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υποψήφιοι· υπάρχουν εξαγγελίες ή πρόθεση υποβολής υποψηφιότητας. Η επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων, είπε, θα γίνει στις 6 Μαΐου.

Με βάση τον νόμο, συνέχισε, ο κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο Σύνταγμα, και αμέσως μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιοτήτων, που είναι ορισμένη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι της 6ης Μαΐου, θα υπάρχει προθεσμία 24 ωρών για υποβολή ενστάσεων, αν κάποιος πιστεύει ότι υποψήφιος δεν πληροί τα προσόντα, στον Έφορο Εκλογής της κάθε εκλογικής περιφέρειας, η οποία εξετάζεται και απαντάται άμεσα.

Προληπτικά, συνέχισε ο κ. Βασιλείου, και εφόσον υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, το ΥΠΕΣ θα τις εξετάσει στο πλαίσιο μιας προεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε, στάλθηκε από τον γενικό διευθυντή του ΥΠΕΣ επιστολή προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ σχετικά με την πρόσφατη ανάρτησή του, ώστε να διευκρινιστεί με τη Νομική Υπηρεσία κατά πόσον τίθεται θέμα εκλογιμότητας.