Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Εκλογών που συγκροτήθηκε για την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε στις 16 Μαρτίου 2026 από τους Αριστοφάνη Αβραάμ, Αδάμο Χριστοδούλου και Λέλλο Ιορδάνους, σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων βουλευτών του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», δεν εντόπισε το οτιδήποτε μεμπτό στη διαδικασία.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου

Η Επιτροπή Εκλογών, η οποία συγκροτήθηκε για την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε στις 16 Μαρτίου 2026 από τους Αριστοφάνη Αβραάμ, Αδάμο Χριστοδούλου και Λέλλο Ιορδάνους, σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων βουλευτών του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», συνήλθε και εξέτασε το περιεχόμενο της ένστασης καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, η εξέταση ένστασης στο πλαίσιο εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας αφορά αποκλειστικά ζητήματα που σχετίζονται με την εγκυρότητα της ψηφοφορίας και ιδίως με την ορθή λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, την πιθανότητα διπλής ή μη εξουσιοδοτημένης ψήφου και την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή προέβη σε εξέταση των σχετικών στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία της πλατφόρμας Agorà κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφοφορίας.

Από την εξέταση των στοιχείων δεν προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη τεχνικής δυσλειτουργίας της πλατφόρμας, παραβίασης των συστημάτων ασφάλειας ή απώλειας δεδομένων που να επηρεάζει τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Περαιτέρω, δεν προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη διπλής ψήφου, χρήσης πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο πρόσωπο ή διπλής καταχώρισης ψήφων στο σύστημα.

Επίσης δεν διαπιστώθηκε συμμετοχή στη διαδικασία προσώπων τα οποία δεν είχαν προηγουμένως ταυτοποιηθεί ή τα οποία δεν ήταν εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προέβη σε εξαγωγή και ανεξάρτητη επαλήθευση των πρωτογενών δεδομένων (raw data) της ψηφοφορίας. Από τη σχετική αντιπαραβολή επιβεβαιώθηκε ότι το σύνολο των καταγεγραμμένων ψήφων αντιστοιχεί πλήρως και χωρίς απόκλιση στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από το σύστημα.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι το σύστημα κατέγραψε τις ψήφους κανονικά και δεν υπάρχει ένδειξη αλλοίωσης ή μεταβολής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι άλλα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στην ένσταση αφορούν γενικότερα διοικητικά ή οργανωτικά θέματα λειτουργίας του κόμματος και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Εκλογών, η οποία περιορίζεται στην εξέταση της εγκυρότητας της ίδιας της εκλογικής διαδικασίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε ουσιώδης παρατυπία στη διαδικασία της ψηφοφορίας που να επηρεάζει το αποτέλεσμα της εκλογής.

Για τους λόγους αυτούς η ένσταση απορρίπτεται.

Για την Επιτροπή Εκλογών

Άνθια Σακκά

Οικονομικός Αναλυτής Δεδομένων (BSc, ACA)

Χριστόφορος Μαλέκος

Συντονιστής Προγραμμάτων και Υπεύθυνος Γραφείου JA Κύπρου

Στέφανος Μασούρας

DevOps Engineer