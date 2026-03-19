Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έδωσε σήμερα με επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεση του για αριθμό υποψηφίων της Άμεσης Δημοκρατίας που, είτε έχουν διερευνηθεί για ποινικά αδικήματα, είτε διερευνώνται.

Οι υποψήφιοι είναι πάνω από τρεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο οποίος σε γραπτή του δήλωση ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως θα πρέπει να αποκλειστούν, αφού δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προνοεί το Σύνταγμα για κάτι τέτοιο.

Αυτούσια η δήλωση του Νικόλα Παπαδόπουλου

«Έχω δώσει σήμερα με επιστολή μου προς το Υπουργείο Εσωτερικών όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου για αριθμό υποψηφίων της Άμεσης Δημοκρατίας που, είτε έχουν διερευνηθεί για ποινικά αδικήματα, είτε διερευνώνται. Οι υποψήφιοι είναι πάνω από τρεις.

Τα στοιχεία προκύπτουν από δημοσιεύματα αλλά και πληροφορίες που μας έχουν δώσει ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Σημειώνω πως η ΑΔ δεν έχει διαψεύσει ακόμη την ανάρτηση μου και εισήγηση μου είναι το ΥΠΕΣ είναι να απευθυνθεί προς την ΑΔ για να απαντήσουν όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν.

Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να αποκλειστούν υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας.

Αντίθετα θεωρώ πως πρέπει να αφεθούν όλοι ελεύθεροι να υποβάλουν υποψηφιότητα εάν το επιθυμούν, καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού που προνοεί το Σύνταγμα.

[Σημ.: το Σύνταγμα είναι συγκεκριμένο το αδίκημα πρέπει να ενέχει το στοιχείο της «ηθικής αισχρότητας» για να αποκλειστεί υποψήφιος]. Ακόμη και η κοπέλα που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών, δεν έχει καταδικαστεί από Δικαστήριο της ΚΔ και επομένως δικαιούται να βάλει υποψηφιότητα.

Το ζήτημα για εμάς είναι πολιτικό και όχι νομικό. Δικαιούμαστε να έχουμε άποψη για τους υποψήφιους της ΑΔ όπως και για τον κάθε υποψήφιου του οποιουδήποτε άλλου κόμματος.

Οι υποψήφιοι πέραν από πρότυπα για την κοινωνία, εάν εκλεγούν, θα πρέπει να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, τη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και την προστασία ευάλωτων ομάδων από απάτες.

Επομένως, το ποιοι θα αποφασίζουν για όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι αντικείμενο του πολιτικού διαλόγου.»