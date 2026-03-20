ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο θα μπει το θέμα που αφορά την ενεργοποίηση του Άρθρου 42(7). Η Κύπρος έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο να ανοίξει συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος καθώς φάνηκε ότι πέραν από αναφορά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που αφορούν την ενεργοποίησή του σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Αυτό που κρατά η Λευκωσία από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πως στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων ήταν οι περιφερειακές εξελίξεις, και ως προς την επίδραση που έχουν σε όλες σχεδόν τις θεματικές της ημερήσιας διάταξης (Ανταγωνιστικότητα, Άμυνα και Ασφάλεια, Μεταναστευτικό, Πολυμέρεια).

Στις παρεμβάσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τη σημασία η ΕΕ να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ενεργότερης εμπλοκής στην περιφερειακή κρίση μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλίας μαζί με άλλα μέρη, ως προς την επίτευξη αποκλιμάκωσης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος της περιοχής διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και ο ΠτΔ κρατά ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους ηγέτες των κρατών, και ως εκ τούτου μετέφερε τις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες των κρατών αυτών από ΕΕ.

Κυβερνητικοί κύκλοι σημείωναν συνεχώς στη διάρκεια της συνόδου το ότι η Κύπρος αποτελεί παράδειγμα άμεσης, έμπρακτης ανταπόκρισης από κράτη μέλη στο αίτημα της, κάτι που μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για εμβάθυνση της συζήτησης για το άρθρο 42(7) μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πρίσμα. Η συζήτηση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πώς και πότε ενεργοποιείται, πώς αποφασίζεται η πρώτη ανταπόκριση και από ποιους, σε ποια έκταση κοκ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέλαβε πρωτοβουλία την οποία συζήτησε με Πρόεδρους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε το θέμα να συζητηθεί εις βάθος και να ενταχθεί ως θέμα στην Άτυπη Σύνοδο Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου.

Αυτό που υπογράμμιζαν κυβερνητικοί κύκλοι αμέσως μετά τη σύνοδο είναι πως «η έμπρακτη αλληλεγγύη των εταίρων και η ενσωμάτωση σχετικών αναφορών στα Συμπεράσματα επιβεβαιώνουν ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου αναφέρονται τα εξής σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των Κρατών – Μελών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Χαιρετίζει τη στήριξη που παρέχεται από τα Κράτη – Μέλη, ιδίως μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων στην Ανατολική Μεσόγειο και προς στήριξη της Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο και είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο».

Η αναφορά στο θέμα των βρετανικών βάσεων και ετοιμότητα της ΕΕ να παράσχει βοήθεια προς την Κύπρο ήταν κάτι που επιτεύχθηκε στη διάρκεια των συζητήσεων της Πέμπτης μετά από σχετικές ενέργειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Συγκεκριμένες αναφορές για το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή έγιναν και στην παράγραφο που αφορούσε τη Γάζα:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει την άμεση, ανεμπόδιστη πρόσβαση και τη διαρκή διανομή -μεγάλης κλίμακας- ανθρωπιστικής βοήθειας προς και σε ολόκληρη τη Γάζα, μεταξύ άλλων μέσω του Θαλάσσιου Διαδρόμου της Κύπρου ως συμπληρωματική των χερσαίων διαδρομών, καθώς και να επιτρέψει στον ΟΗΕ και στους οργανισμούς του, καθώς και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, να εργαστούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα για τη διάσωση ζωών και τη μείωση των δεινών. Καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του σχετικά με τον νόμο περί εγγραφής των ΜΚΟ, να ανοίξει εκ νέου τα συνοριακά περάσματα της Γάζας και να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η προστασία των αμάχων ανά πάσα στιγμή».