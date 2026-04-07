Μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα έγιναν στη χθεσινή συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν, που έκλεισε με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εκ νέου τέλη Απριλίου, οπότε αναμένονται πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η κίνηση του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες.

Τέλη Απριλίου, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν εκ νέου, οπότε και θα γνωστοποιήσουν σε ποια από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης επιτεύχθηκε πρόοδος και σε ποιο βαθμό. Οι δύο ηγέτες στέκονται και στη θέληση του Αντόνιο Γκουτέρες να συνεχίσει τις προσπάθειές του μέχρι και το τέλος της θητείας του.

Θέλησαν να αντιστρέψουν το κλίμα

Προ της χθεσινής συνάντησης η κοινή εκτίμηση όλων ήταν πως δεν θα πρέπει να αναμένονται και πολλά. Τα δεδομένα ήταν άκρως αποθαρρυντικά, τουλάχιστον όπως εμφανίζονταν στη δημόσια συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προηγούμενο τετ-α-τετ οι δύο ηγέτες δεν συμφώνησαν σε κάποια κοινή ανακοίνωση.

Η στάση του Τουφάν Έρχιουρμαν κάθε άλλο παρά θετική και εποικοδομητική εμφανιζόταν μέσα και από τις καθημερινές του τοποθετήσεις.

Χθες οι δύο ηγέτες θέλησαν να αντιστρέψουν το κλίμα στέλνοντας ένα μικρό μήνυμα ότι κάτι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, και ότι θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να αναμένονται κάποια θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, μέσα από την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, εμφανίστηκαν υποστηρικτικοί ως προς την προσπάθεια που καταβάλλει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Πηγαινοέρχονταν οι διαπραγματευτές

Η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος ο διάλογος που είχαν μόνοι τους οι δύο ηγέτες και στο άλλο η συζήτηση με τη συμμετοχή των δύο διαπραγματευτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η χθεσινή συνάντηση ξεκίνησε με ένα τετ-α-τετ ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Στη συνέχεια κλήθηκαν και οι δύο διαπραγματευτές, ενώ ακολούθως Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν έμειναν και πάλι μόνοι τους. Η συνάντηση έκλεισε και πάλι με την παρουσία των διαπραγματευτών.

Έδωσε θετικό τόνο επιστρέφοντας

Για πρόοδο ως προς ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σχετικά με τα οποία αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις κατά την επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ήταν μια καλή συνάντηση και πως συζήτησαν εν εκτάσει θέματα ουσίας, «όλα αυτά που ο ΓΓ μου επεσήμανε κατά τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες, αυτή την πολιτική βούληση να δούμε συγκεκριμένες εξελίξεις».

«Έχει ένα σχεδιασμό στο μυαλό του, τον οποίο έχει αρχίσει να επεξεργάζεται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης. Καλωσορίζουμε αυτή την απόφαση του Γενικού Γραμματέα και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο ηγετών και για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όλα αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς, και ότι ζήτησαν από τους δύο διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν όσα μπορούν να ολοκληρωθούν.

«Υπάρχει πρόοδος, οφείλω να το αναφέρω, σε κάποια από αυτά και θα υπάρξει μια συνάντηση περί τα τέλη Απριλίου», πρόσθεσε. Αν και ρωτήθηκε να πει σε ποια θέματα υπήρξε πρόοδος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν θέλησε να τα αναφέρει.

Εργάζεται και ο Γκουτέρες

Ερωτηθείς πότε αναμένονται οι εξελίξεις από πλευράς Γενικού Γραμματέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο κ. Γκουτέρες ήδη άρχισε να εργάζεται μακριά από τη δημοσιότητα, «έτσι ώστε να πετύχουμε ένα σημαντικό, τον πιο σημαντικό στόχο, γι’ αυτό γίνονται όλες αυτές οι συναντήσεις, που είναι η επανέναρξη των συνομιλίων».

Σύμφωνα με τον ΠτΔ ο ΓΓ ΟΗΕ «είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές, και στην Κύπρο και εκτός Κύπρου, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Και αυτή τη βούληση του Γενικού Γραμματέα, είναι κάτι που χαιρετίζουμε, ήταν κάτι που επιδιώκαμε, και χαίρομαι που υπάρχει και η συγκεκριμένη αναφορά μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μας στην ανακοίνωση των ΗΕ».

Η ανακοίνωση του ΟΗΕ

Στην ανακοίνωσή τους τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν τα εξής: «Ο Ελληνοκύπριος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συναντήθηκαν σήμερα στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και η συζήτηση υπήρξε εποικοδομητική. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας του Κυπριακού, καθώς και για τα επόμενα βήματα στη διαδικασία.

Οι ηγέτες χαιρέτισαν τη συνεχή δέσμευση και την ενεργό εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επαναβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να στηρίξουν τις προσπάθειές του.

Παράλληλα, έγινε ανασκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί στις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι δύο ηγέτες ανέθεσαν στους εκπροσώπους τους τη συνέχιση των διαβουλεύσεων, με στόχο την οριστική διευθέτηση των ζητημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Τέλος, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση νέας συνάντησης προς το τέλος Απριλίου, με προοπτική τη δημοσιοποίηση πιο συγκεκριμένων ανακοινώσεων».