Στη Ντόχα του Κατάρ βρίσκεται από σήμερα το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, σε ένα ταξίδι, ιδιαίτερης σημασίας για τη χρονική στιγμή που αυτό γίνεται. Κατά την διάρκεια της σημερινής μέρας, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας με τους οποίους αναμένεται να συζητηθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και θέματα που άπτονται της ενέργειας λόγω και της ενεργειακής παρουσίας του Κατάρ στην κυπριακή ΑΟΖ μέσω της Qatar Energy.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν ο πρώτος ηγέτης που επικοινώνησε με το Εμίρη του Κατάρ όταν η χώρα του χτυπήθηκε από τους ιρανικούς πυραύλους, δείγμα των πολύ καλών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Λευκωσίας και Ντόχας τα τελευταία χρόνια.

Δείγμα αυτής της σχέσης ήταν και η πρόσφατη ανακοίνωση στην ελληνική, αγγλική και αραβική γλώσσα της Πρεσβείας του Κατάρ με την οποία ενημέρωνε τους Καταρινούς επισκέπτες στην Κύπρο για το πώς μπορούν να ταξιδεύσουν.

Με την ταξιδιωτική αυτή οδηγία, η Ντόχα έστειλε ένα σαφέστατο πολιτικό μήνυμα με αποδέκτη πρωτίστως την Άγκυρα. Μια αναφορά η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προέρχεται από τη συγκεκριμένη χώρα, οι σχέσεις της οποίας είναι γνωστές με την Τουρκία.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2023 η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Κατάρ και ακολούθησε τον ⁠Μάιο του 2024 η επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ. Τον ⁠Νοέμβριο του 2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ένα μήνα μετά, το Δεκέμβριο του 2024, ο Κωνσταντίνος Κόμπος συμμετείχε στο Forum της Ντόχας. Ακολούθησε νέα επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στο Κατάρ πέρσι τον Αύγουστο ενώ συμμετείχε ξανά τον περασμένο Δεκέμβριο στο Forum της Ντόχας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών, τον περασμένο Ιανουάριο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Κατάρ στην Κύπρο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12 υπουργικές και υψηλού επιπέδου επισκέψεις από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ντόχα.