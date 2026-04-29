Στα βήματα του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφερε τη συζήτηση για το άρθρο 42.7 ΣΕΕ ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU στο Βερολίνο — σηματοδοτώντας ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν θα παραμείνει στο συρτάρι.

Ψήφο εμπιστοσύνης στις προσπάθειες της Λευκωσίας για να προχωρήσει η συζήτηση επί του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία συνδρομή ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί η κίνηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του CDU/CSU στο Βερολίνο, έδωσε συνέχεια στη συζήτηση που άνοιξε στην Αγία Νάπα την περασμένη Πέμπτη.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απευθυνόμενη στους Γερμανούς χριστιανοδημοκράτες τη Δευτέρα και αναφερόμενη στη σχετική ρήτρα της ΣΕΕ, σημείωσε πως δεν είναι ζήτημα «αν», αλλά πώς διαμορφώνονται το «πώς» και τα «μέσα».

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής ήταν στο επίκεντρο του δείπνου εργασίας των ηγετών της ΕΕ στην Αγία Νάπα, κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο — το πρώτο επί κυπριακού εδάφους από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να την επισημοποιήσουν σε δομημένο επιχειρησιακό μηχανισμό.

«Όλοι συμφωνήσαμε ότι όταν απειλείται η κυριαρχία ενός κράτους μέλους, η απάντηση δεν είναι ένα ερώτημα “αν”, αλλά “πόσο γρήγορα”», είχε δηλώσει την Παρασκευή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι κράτη μέλη θα αποστείλουν συγκεκριμένες ιδέες στην Πρόεδρο της Επιτροπής για το θέμα.

Υπάρχει ορατή ασάφεια

Απευθυνόμενη προς τους Γερμανούς νομοθέτες, η VDL τόνισε ότι το άρθρο 42.7 είναι ήδη κατοχυρωμένο στις Συνθήκες και υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη σε αμοιβαία συνδρομή. «Δεν είναι ζήτημα “αν”. Το ζήτημα είναι πώς διαμορφώνουμε το “πώς” και τα “μέσα”», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Συνθήκη παραμένει ασαφής ως προς το πότε και ποιος αναλαμβάνει δράση. «Η Συνθήκη δεν είναι σαφής ως προς το πότε και ποιος κάνει τι. Και αυτό είναι το θέμα που επεξεργαζόμαστε εντατικά», ανέφερε η επικεφαλής ενός από τους τρεις κύριους θεσμούς της ΕΕ.

Η Γερμανία στο κέντρο της συνδρομής

Στην τοποθέτησή της η φον ντερ Λάιεν στάθηκε στο ρόλο που μπορεί να παίξει η Γερμανία, σημειώνοντας ότι μπορεί να συμβάλει με τις αμυντικές της δυνατότητες σε αυτή την κατεύθυνση. «Μέσω του μεγέθους της, της γεωπολιτικής της θέσης στην καρδιά της Ευρώπης και της βιομηχανικής της ισχύος, η Γερμανία, ειδικότερα, παίζει σημαντικό ρόλο. Πρόκειται για την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων και ικανοτήτων, καλύπτοντας κενά. Τόσο βιομηχανικά όσο και στρατιωτικά», σημείωσε.

«Από την αεράμυνα μέχρι την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τον κυβερνοχώρο. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Μόνο τότε θα είμαστε αξιόπιστοι. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να σταθούμε ενωμένοι για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ήπειρό μας», τόνισε, αναφερόμενη και σε μελλοντική συζήτηση επί του θέματος στην εκτελεστική επιτροπή της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ικανοποίηση στη Λευκωσία

Η κίνηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φαίνεται να ικανοποιεί τη Λευκωσία, καθώς αποτελεί μια ουσιαστική συνέχεια της συζήτησης που ξεκίνησε στην Κύπρο. Το γεγονός ότι έθεσε το θέμα ενώπιον των χριστιανοδημοκρατών βουλευτών ερμηνεύεται και ως δείγμα προθέσεων για να προχωρήσει η συζήτηση.