Τιμητική εκδήλωση για τον επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας, Νίκο Τορναρίτη, με αφορμή την ολοκλήρωση της μακράς κοινοβουλευτικής, πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο.

Σε σχετική ανακοίνωσε αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών της Θερινής Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), κατά το οποίο τιμήθηκε ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, κ. Νίκος Τορναρίτης, με αφορμή την ολοκλήρωση της μακράς κοινοβουλευτικής του πορείας.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση, κ. Pablo Hispan, εξήρε τη σημαντική συμβολή του κ. Τορναρίτη στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις ουσιαστικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του, καθώς και το ήθος, την ακεραιότητα και τον ανθρώπινο χαρακτήρα που τον διακρίνουν.

Ο κ. Hispan τόνισε ότι η παρουσία του κ. Τορναρίτη θα λείψει από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι τους θα συναντηθούν εκ νέου στο μέλλον, στο πλαίσιο της κοινής τους προσήλωσης στις ευρωπαϊκές αξίες και τη δημοκρατία.

Απαντώντας, ο κ. Τορναρίτης εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του για την τιμή που του αποδόθηκε και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συνεργασία, τη φιλία και την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι η συμμετοχή του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα και πιο δημιουργικά κεφάλαια της δημόσιας ζωής του, υπογραμμίζοντας ότι αποχωρεί με αισθήματα ευγνωμοσύνης και περηφάνειας για τις φιλίες που δημιουργήθηκαν, τις κοινές μάχες που δόθηκαν και τις αξίες που υπηρέτησαν μαζί.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπήρξε για τον ίδιο μια πραγματική οικογένεια και διαβεβαίωσε τους συναδέλφους του ότι οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν θα παραμείνουν ισχυροί, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν λέει αντίο, αλλά «εις το επανιδείν».