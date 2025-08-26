Αμφιβάλλουμε αν ξαναπαρατηρήθηκε τέτοια ευμενής αντιμετώπιση των Αμερικανών και των όποιων επιδιώξεων τους στην Πάφο όσο αυτές τις μέρες, μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Φ» ότι πιέζουν για το νέο δρόμο προς το αεροδρόμιο Πάφου προκειμένου να διευκολυνθούν και οι (δικοί τους) στρατιωτικοί σχεδιασμοί για την Βάση Ανδρέας Παπανδρέου.

Σε άλλες εποχές, θα έλεγε κανείς ότι γίναμε όλοι yesmen της Ουάσιγκτον και του ΝΑΤΟ. Σήμερα όμως, ο κόσμος της επαρχίας έχει απηυδύσει τόσο πολύ με τους περιβαλλοντικούς φονταμενταλισμούς για ψύλλου πήδημα, που οποιαδήποτε εναντίωση σε οικολογικά σενάρια- φαντάσματα ομοιάζει φυσιολογική.

Διότι το να βγαίνουν και να εξαγγέλλουν πομποδώς οι περιβαλλοντικοί φορείς (κρατικοί και μη) ότι η περιοχή από την Αχέλεια ως το αεροδρόμιο είναι ούτε λίγο ούτε πολύ ένα σπάνιας αξίας οικοσύστημα, κάνει τους Παφίτες να θέλουν να χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο.

Πόσες φαιδρότητες να αντέξει ο άνθρωπος. Γι’ αυτό σου λέει, μόνο οι Αμερικάνοι θα μας σώσουν τελικά από τον κάθε απίθανο.

ΑΚΗΣ Ε.