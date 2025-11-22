Δεδομένο ότι όλοι πρέπει να σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν μπορούμε να γράφουμε «ο τρομοκράτης» για ένα πρόσωπο που κατηγορείται για τρομοκρατία. Η ελληνική γλώσσα, άλλωστε, μας προσφέρει τα «όπλα» ώστε να αποδώσουμε τις περιστάσεις για έναν ύποπτο κι έναν κατηγορούμενο, χωρίς να τον καταδικάσουμε στις αναφορές μας ή στα ρεπορτάζ μας.

Τα πιο πάνω σημειώματα αφορούν την υπόθεση του 42χρονου Ορχάν Ασάντοφ, ο οποίος κατηγορείτο για τρομοκρατία και σχεδιασμό συναφών αδικημάτων σε βάρος Ισραηλινών υπηκόων που διέμεναν στην Κύπρο. Τέτοιες διαστάσεις πήρε η υπόθεση το φθινόπωρο του 2021 που εκδόθηκε ανακοίνωση από το γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ.

Πολλοί, μάλιστα, τον παρουσίασαν ως τρομοκράτη. Στο τέλος υπήρξε συμβιβασμός, αφού παραδέχθηκε μόνο συνωμοσία για φόνο, χωρίς το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει κατηγορίες για τρομοκρατία.

Φ.Μ.