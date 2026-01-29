Ο ενδιάμεσος χώρος και συγκεκριμένα τα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι αποτελούσαν διαχρονικά τους ρυθμιστές στη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και στην εκλογή του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει, με τον νέο πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται να αναδεικνύει νέες δυνάμεις ως διαμορφωτές και ρυθμιστές της εσωτερικής πολιτικής σκηνής.

Πλέον, το ΕΛΑΜ φιγουράρει με την τρίτη θέση στον κομματικό χάρτη, ενώ Άλμα και Άμεση Δημοκρατία καταγράφουν διψήφια ποσοστά. Από την άλλη, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση στον Alpha, το ΔΗΚΟ μετατοπίζεται στην έκτη θέση, ενώ το νεοσύστατο Βολτ καταγράφει οριακή είσοδο στη Βουλή. Τα παραδοσιακά και κοινοβουλευτικά κόμματα ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι μένουν εκτός Βουλής με ό,τι και εάν αυτό συνεπάγεται ως προς την παρουσία και βιωσιμότητά τους στην πολιτική σκηνή του τόπου.

Είναι δημοσκοπικό εύρημα προς το παρόν ότι ο «νέος», εάν μπορούμε να τον πούμε έτσι, ενδιάμεσος χώρος, θα ανήκει σε άλλες δυνάμεις.

