Η σειρά «Wednesday» επέστρεψε με τη δεύτερη σεζόν της, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στο σκοτεινό, ιδιόμορφο ύφος που την έκανε παγκόσμιο φαινόμενο. Υπό την διαχρονική αισθητική επιρροή του Τιμ Μπάρτον, η οπτική γλώσσα της σειράς είναι μια γοτθική απόλαυση, που θυμίζει τα παλαιότερα κινούμενα σχέδιά του με μια ευχάριστη, απροσδόκητη σκηνή stop-motion που αποτελεί ένα από τα πρώτα highlights.

Για κάθε παλιό θαυμαστή της Οικογένειας Άνταμς, αυτή η σεζόν είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Ενσωματώνει έξυπνες αναφορές και την παράδοση των Άνταμς- συμπεριλαμβανομένης της άφιξης της γιαγιάς Χέστερ- χωρίς ποτέ να βασίζεται σε φθηνή νοσταλγία. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιεί αυτό το οικείο, τρομακτικό υπόβαθρο για να κατασκευάσει μια ιστορία που μοιάζει λιγότερο με ένα τυπικό μυστήριο για έφηβους και περισσότερο με γνήσιο τρόμο για έφηβους, με δολοφονικά κοράκια και μια απόκοσμη ατμόσφαιρα.

Η Τζένα Ορτέγκα συνεχίζει να κυριαρχεί στην οθόνη, με εξαιρετική υποστήριξη από το καστ. Η σεζόν εστιάζει περισσότερο στον τρόμο παρά τα διαπροσωπικά θέματα χαρακτήρων. Δίνει σε χαρακτήρες όπως η Μπιάνκα και σε νέους χαρακτήρες όπως η γοητευτική Άγκνες Ντε Μίλ περισσότερα να κάνουν.

Ωστόσο, ενώ η πρώτη σεζόν πέτυχε στο να είναι απόλυτα εθιστική, η δεύτερη σεζόν υστερεί. Στυλιστικά, η σειρά παραμένει απολαυστική, αλλά ενώ είναι σταθερή, δεν καταφέρνει να ανακτήσει την αστραπιαία τελειότητα του ντεμπούτου της.

Η σεζόν ερευνά νέα οικογενειακά μυστικά, παρέχοντας τελικά απαντήσεις και ανοίγοντας το δρόμο για τα μυστικά που μας περιμένουν στο μέλλον. Οι τελικές στιγμές είναι αυτές που κάνουν τη σεζόν να λάμπει πραγματικά, υπονοώντας ότι περιμένουμε μια αναμέτρηση με μια διαταραγμένη συγγενή. Αυτή η σεζόν λειτουργεί ως μια κρίσιμη γέφυρα, δημιουργώντας την προσδοκία του κοινού για μια τεράστια πλοκή στη σεζόν 3.

Τελικά; Αν και δεν είναι τόσο άψογη όσο η πρώτη, αυτή η σεζόν είναι απολύτως απαραίτητη. Θέτει τις βάσεις για ένα τρίτο κεφάλαιο στην ιστορία που υπόσχεται να είναι εκρηκτικό.

Ελεύθερα 21.12.2025