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Με τον δικό του ιδιαίτερο, βαθιά λόγιο τρόπο αποχαιρετά ο Κώστας Ζουράρις τον Βάσο Φτωχόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στις 7 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 76 ετών.

Ο συγγραφέας, πανεπιστημιακός και πρώην βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου επιλέγει να αποχαιρετήσει τον αντισυμβατικό συγγραφέα και εκδότη, που συνέδεσε το όνομά του με το «Αιγαίον», τις εκδόσεις Αιγαίον και με τη Γιαλούσα επιστρατεύοντας ένα μείγμα αρχαιοπρεπούς γλώσσας, ομηρικών και εκκλησιαστικών αναφορών, αλλά και στίχων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Κύπρο και τον πόθο της επιστροφής.

Στο σύντομο κείμενό του ο Ζουράρις αναγνωρίζει στον Φτωχόπουλο έναν «μπροστάρη», εκείνον που, όπως γράφει, στεκόταν «ανέπτωτος στα πατημένα σκαλοπάτια που πάνε στη Γιαλούσα». Τον χαρακτηρίζει ακόμη «άριστο Εικαστή και μέγιστο Γνώμων των ελληνομελλόντων».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του Κώστα Ζουράρι:

«Θα πάρω μιάν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια

να βρώ τα σκαλοπάτια που πάν στη Λευτεριά»

Ανθεσφόρια ελεγείας, σύμπασα η Ιλιαδορωμηοσύνη επιστενάζει πάνω στην κεκοιμημένη λύπη σου, Βάσο Φτωχόπουλε. Εκεί, παντού, στο «Αιγαίον» έστησες υπεροψίας άρνηση, εσύ μόνος και πρώτος των Ελλήνων, υπερόριος της προδοσίας, Άκρων. Εσύ Βάσο, ο πανταχού μπροστάρης, ανέπτωτος στα πατημένα σκαλοπάτια που πάνε στη Γιαλούσα, εσύ, κατά πάντα και διά πάντα, σ’ εμάς τους επί κοπρίας προδοσίας καθηλκωμένους ελλαδίτες, έδινες υψοποιόν, εσύ την άφεσιν.

Διότι εσύ, άριστος Εικαστής και μέγιστος Γνώμων των ελληνομελλόντων, ναι, γνωρίζεις αυτά που οι πολλοί αγνοούν, ότι, Κυρά Δέσποινα μη πολυδακρύζεις! Πάλι με χρόνους, με καιρούς πάλι δικά σου θα’ ναι.

Άφθορε καλέ μας, Βάσο Φτωχόπουλε, Κύπριδα αφρόεσσαν έχοις ελαφράν, άχρι καιρού, ν’ αγιάσεις, ξαναφιλώντας τον τερπνόν ουδόν της ολόδικής σου Γιαλούσας.