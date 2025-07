ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 9μ.μ. (προσέλευση στις 8μ.μ.), 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, Φιλοκτήτης του Σοφοκλή από την εταιρεία Μέθεξις , σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη. Παίζουν οι Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Θοδωρής Κατσαφάδος, 100’. 7000 2414 Εισιτήρια: Sold Out Tickets & Καταστήματα Στεφανής

, σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού από το ΚΘΒΕ, σε σε συμπαραγωγή με τον ΘΟΚ. Παίζουν: Χάρης Φραγκούλης, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Παπαδημητρίου, Κλέλια Ανδριολάτου κ.ά. Επόμενες: 25 & 26/7 Κούριο, 77772717 thoc.org.cy Φτερικούδι, Πλατεία, 9μ.μ. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, «Η Απαρηγόρητη Χήρα», καυστική κωμωδία του Κώστα Μουρσελά σε σκηνοθεσία της Ελένης Οδυσσέως και ερμηνεία των Λουκίας Μουσουλιώτου και Ιάκωβου Ιακώβου. Είσοδος ελεύθερη. Επόμενες: 20/7 Λεύκαρα, 26/7 Χούλου, 27/7 Κάτω Δρυς

Πάφος, Αμφιθέατρο Τάλας, 9μ.μ. «Φουκού», σύγχρονη κυπριακή σάτιρα σε κείμενο και σκηνοθεσία Φώτη Γεωργίδη, με τους Μάριο Δημητρίου, Φώτη Γεωργίδη, Μαρίνα Βρόντη και Πολυξένη Σάββα, SoldOut Tickets. Επόμενες: 21/7, 22/7 Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 1/8 Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας

ΜΟΥΣΙΚΗ

Καλοπαναγιώτης, Πολιτιστικό Κέντρο «Οικία Εθνομάρτυρα Λαυρεντίου», 7.30μ.μ. Ινστιτούτο ΜountMed. Εκδήλωση τιμής για την 9η Ιουλίου 1821 με ομιλία της Αναστασίας Χάματσου και ορατόριο βασισμένο στο ποίημα «Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου» του Βασίλη Μιχαηλίδη. Το έργο αποδίδει η χορωδία του Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, σε μουσική σύνθεση και διεύθυνση της Δρος Σοφίας Συλλούρη. Είσοδος ελεύθερη, 99949697

Άλωνα, Κοινοτικό Αμφιθέατρο, 8μ.μ. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Διασκευές παραδοσιακών και σύγχρονων μεσογειακών τραγουδιών, κινηματογραφικά θέματα και πρωτότυπες συνθέσεις παρουσιάζει το σχήμα Cinque Rondini . Είσοδος Ελεύθερη. Επόμενη: 26/7 Μουτουλλάς

από το μουσικό σχήμα Αντάμα. 77777745 rialto.interticket.com Ελεύθερη Είσοδος Λεμεσός, Ξυδάδικο, 6μ.μ. Τελετουργική performance βασισμένη στο άλμπουμ «Keys to Eschaton» του κυπριακού avant-garde black metal σχήματος Frozen Winds. Διάρκεια: 40’. 99668644

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Maria» (2024), βιογραφική ταινία του Πάμπλο Λαραΐν» με την Αντζελίνα Τζολί να ενσαρκώνει τη Μαρία Κάλλας, 22348203 theatroena.com.cy

Πρωταράς, Πλατεία, 11ο Protaras Summer Film Festival, 8μ.μ. «Mufasa: The Lion King», 10μ.μ. «Karate Kid: Legends», psff.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

ΣΙΝΕΜΑ

K- Σινεπλεξ, Ρίο

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «I Know What You Did Last Summer» σε σκηνοθεσία Jennifer Kaytin Robinson

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ: Superman, F1: The Movie, Jurassic World: Rebirth, The Ritual, How To Train Your Dragon, Lilo & Stitch, Elio