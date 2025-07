ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Αρχαίο Ωδείο, 9μ.μ. Η ευριπίδεια τραγωδία, Ιφιγένεια εν Ταύροις, μια ιστορία λύτρωσης και επιβίωσης, φωτισμένη από τη δύναμη του αδελφικού δεσμού, αποτελεί την κυπριακή παραγωγή της φετινής διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου και συμπαραγωγή της Θεατρικής Στέγης Κύπρου και της Anyhow Theatre Ensemble. Παίζουν: Μυρσίνη Χριστοδούλου, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Βασίλης Βασιλάκης, Πάνος Μακρής, Κρίστη Χαραλάμπους κ.ά. Εισιτήρια: Sold Out Tickets Επόμενες: 25/7 Αρχαίο Ωδείο Πάφου, 29/7 Λευκωσία, Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, 7000 2414

Λεμεσός, Υπαίθριο Θέατρο Γ’ Δημοτικού Ύψωνα. Συνεχίζονται οι παραστάσεις της καλοκαιρινής παραγωγής της ΕΘΑΛ «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι», των Αλ. Σακελλάριου – Χρ. Γιαννακόπουλου που παρουσιάζεται σε συνεργασία με τις Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου. 8.30μ.μ. Επόμενες 28/7 Πάρκο Γκογκέν, Ζακάκι, 4/8 Μέσα Γειτονιά. Εισιτήρια: 25877827

Δερύνεια, Αμφιθέατρο Δερύνειας. 9μ.μ. «Ζωή μετά χαμηλών πτήσεων» του Αρκά σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά. ticketmaster.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 9.μ. Μια μοναδική μουσική συνάντηση έρχεται να ζωντανέψει τις μνήμες και το σπουδαίο έργο της Βίκυς Μοσχολιού, μέσα από τη βαθιά, εκφραστική φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Η Ορχήστρα ΤρακΑρτ με 25 μουσικούς ντύνει μουσικά με το γνωστό εξαιρετικό άκουσμά της όλα τα αγαπημένα τραγούδια, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Άρη Αντωνιάδη. Επόμενες: 25/7 Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 27/7 Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια, ταξιδεύει στην Κύπρο για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία, γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και μοναδικές στιγμές. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκεται ο ταλαντούχος Χρήστος Τσιλόπουλος. Εισιτήρια: ticketmaster και ACS Courier

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Honeyland» της Μετένα Ζέμζα. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία της Hatidze Muratova, της τελευταίας γυναίκας μελισσοκόμου στην Ευρώπη, που ζει απομονωμένη με τη μητέρα της και προσπαθεί να διατηρήσει την παραδοσιακή τέχνη της μελισσοκομίας σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας. 22348203 theatroena.com.cy

Πρωταράς, Πλατεία, 11ο Protaras Summer Film Festival, 8μ.μ. «Dog Man» (ΕΛ), 10μ.μ. «Bridget Jones: Mad About The Boy», psff.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Fantastic Four: First Steps (σκηνοθεσία Matt Shakman με τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach), K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, Nicosia Mall), Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου) – τηλ. 77778383, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.