ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Η πισίνα» σε σκηνοθεσία Ζακ Ντερέι και πρωταγωνιστή τον Αλέν Ντελόν. Ένας ύπουλος καύσωνας, μια τέλεια πισίνα, και τέσσερις άνθρωποι που δεν θα φύγουν οι ίδιοι όπως ήρθαν. Η εμβληματική γαλλική ταινία με τους θρυλικούς Αλέν Ντελόν και Ρόμι Σνάιντερ, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση. Το φαινομενικά ξέγνοιαστο καλοκαίρι ενός ζευγαριού στην Κυανή Ακτή διαταράσσεται όταν ένας πρώην εραστής και η σαγηνευτική του κόρη καταφθάνουν απρόσκλητοι. 22348203 theatroena.com.cy

Δάλι. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου προβάλλεται η ταινία «Μοάνα 2», 8.30μ.μ.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πύργος Λεμεσού, Πολυδύναμο Κέντρο, 8μ.μ. Διάλεξη από τον αρχαιολογικό λειτουργό Γιάννη Βιολάρη και τον αρχαιολόγο Γιάννη Πέτρου με θέμα «Νέα Αρχαιολογικά Δεδομένα από την Κοινότητα Πύργου Λεμεσού»

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Fantastic Four: First Steps (σκηνοθεσία Matt Shakman με τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach), K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, Nicosia Mall), Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου) – τηλ. 77778383, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.