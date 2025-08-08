ANIMATION

Σαλαμιού, Διάφορες τοποθεσίες, 8-10 Αυγούστου. Περισσότερες από 50 ταινίες, αφιερώματα, παράλληλες εκδηλώσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, συναυλίες και δράσεις για όλες τις ηλικίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 24ής έκδοσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιώργος Τσαγγάρης επέλεξε 33 ταινίες από 18 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, ανάμεσα σε περισσότερες από 700 υποβολές από κάθε γωνιά του πλανήτη. animafest.com.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τίμη Πάφου, Base Venue, 8-10 Αυγούστου. Το One Love Festival Cyprus 2025 επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ, ενώνοντας ρέγκε, dub, steppas και sound system κουλτούρα κάτω από την πανσέληνο στον υπέροχο χώρο του Base Venue στην Τίμη. Για τρεις μέρες, καλλιτέχνες και soundsystem crews από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Δυτική Αφρική και αλλού, ενώνουν δυνάμεις για τον μεγαλύτερο εορτασμό συνειδητής roots μουσικής στο νησί. Εισιτήρια: onelovefestivalcy.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ceronia Hall – Χαρουπόμυλος Λανίτη, 1-8 Αυγούστου, filmfestival.com.cy, 6.30μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού ολοκληρώνεται σήμερα με τις ταινίες: Welded Together, Enigma, Forensic Architecture. Σε συνεργασία με το The Island Club θα προβληθούν τρία έργα του Forensic Architecture: The Pylos Shipwreck, When it Stopped Being a War: The Situated Testimony of Dr Ghassan Abu Sittah και Return to Al-Main, που άπτονται της θεματικής του εκτοπισμού και της προσφυγοποίησης. Το Φεστιβάλ θα κλείσει με πάρτυ και μουσικές επιλογές από την DJ Harama. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Υπάρχω» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου. H συγκινητική ιστορία ενός παιδιού από οικογένεια προσφύγων του Πόντου που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, φανατικοί θαυμαστές, μεγάλες διαμάχες δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του. Μια ταινία-αφιέρωμα σε έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Materialists (σκηνοθεσία Celine Song με τους Dakotaq Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal), Freakier Friday (σκηνοθεσία Nisha Ganatra με τους Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters), Weapons (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich), Red Sonja (σκηνοθεσία M.J. Bassett με τους Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.