ΜΟΥΣΙΚΗ

Καλό Χωριό Ορεινής, Αμφιθέατρο εκδρομικού χώρου «Μερίκα», Σάββατο 30 Αυγούστου, 7-11μ.μ. Η παράσταση «Ξύπνα Δκιαμαντοπούλλα μου» διοργανώνεται από το φιλανθρωπικό κίνημα Peace with Smiles, σε συνεργασία με τον Οργανισμό The Stories Nest και τη μουσικοπαιδαγωγό/ αφηγήτρια Ελενίτσα Γεωργίου. Η βραδιά ξεκινά με μια καθηλωτική παράσταση αφήγησης και ιστόρησης, που συνδυάζει αρμονικά μουσική και κυπριακά παραμύθια. Ακολουθεί το κορυφαίο μουσικό σύνολο παραδοσιακής κυπριακής μουσικής Σαντούτο. Η βραδιά κορυφώνεται με την εκρηκτική ενέργεια του συγκροτήματος LVCↃM (Loom), από τη μουσική σκηνή του Βερολίνου. 99029096. Είσοδος ελεύθερη

Χολέτρια, Δημοτικό Σχολείο, Σάββατο 30 Αυγούστου, 8μ.μ. Λαϊκά παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από Κύπρο, Λέσβο και Κρήτη με τους Χαμπή Τσαγγάρη, Ραλού Τατσοπούλου και Φώτη Βασίλογλου προτείνει η εκδήλωση «Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη μπερδεμένη…!», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού παρουσιάζει τα λαϊκά παραμύθια, με επίκεντρο τον ήρωα Σπανό, με συνοδεία ζωντανής μουσικής, τραγουδιών, χορών και θεατρικών δρώμενων. Μονάγρι, Πλατεία, Κυριακή 31 Αυγούστου, 8μ.μ. Τα εργαστήρια για παιδιά θα πραγματοποιηθούν στις 6μ.μ. και η παράσταση στις 8μ.μ.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός Ξυδάδικο, Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Η performance art πρόταση με τίτλο «Ishiotiki» από το Renay Roussou είναι η επόμενη συμμετοχή του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.25 του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ. Η περφόρμανς στοχεύει να φέρει την πολυεπίπεδη και ανείπωτη οικειότητα ενός ραντεβού για μαλλιά σ’ ένα παραστατικό πλαίσιο. Προσκαλεί το κοινό να βιώσει το περιβάλλον ενός κομμωτηρίου από μία νέα οπτική, υπογραμμίζοντας τον οριακό χώρο ανάμεσα στο παρελθόν/ εμπειρία των στυλίστων με το μέλλον των πελατών. Δημιουργική διεύθυνση: Rony Daccache. Ηχητικός σχεδιασμός: Έλενα Σαββίδου. Οπτικός σχεδιασμός Eλένη Αναστασίου. Kρατήσεις: 99108771

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λάρνακα, Αυλή Αρχαιολογικού Μουσείου. 30 Αυγούστου. 8.30μ.μ. Με την ταινία Σκάμματα (Skammata) σε σκηνοθεσία Δανάης Στυλιανού συνεχίζεται το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας. Συνυφαίνοντας αρχειακό υλικό από ανασκαφές με συγκλονιστικές προσωπικές μαρτυρίες, το ντοκιμαντέρ «Σκάμματα» αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της κυπριακής αρχαιολογίας πριν και μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Κύπριοι και ξένοι αρχαιολόγοι, καθώς και μέλη του τότε προσωπικού του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ανασκάπτουν την προσωπική μνήμη, ψηλαφούν το συλλογικό τραύμα του πολέμου και σκιαγραφούν τις συνέπειές του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής στην κυπριακή αρχαιολογία. Η ταινία είναι κατάλληλη για άτομα 16 ετών και άνω.



Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Όλα θα πάνε καλά» σε σενάριο και σκηνοθεσία Ρέι Γιουνγκ. Η Άντζι και η Πατ είναι ένα ζευγάρι που ζει αρμονικά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Μετά τον ξαφνικό θάνατο της Πατ, η Άντζι βρίσκεται στο έλεος της οικογένειας του αδερφού της Πατ, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της όπως και το σπίτι που μοιράζονταν για τριάντα χρόνια. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Afterburn (σκηνοθεσία J.J. Perry με τους Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Dave Bautista), The Roses (σκηνοθεσία Jay Roach με τους Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon), The Toxic Avenger (σκηνοθεσία Macon Blair με τους Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige), Nobody 2 (σκηνoθεσία Timo Tjahjanto με τους Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.