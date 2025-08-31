ΜΟΥΣΙΚΗ

Μονάγρι, Πλατεία, Κυριακή 31 Αυγούστου, 8μ.μ. Λαϊκά παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από Κύπρο, Λέσβο και Κρήτη με τους Χαμπή Τσαγγάρη, Ραλού Τατσοπούλου και Φώτη Βασίλογλου προτείνει η εκδήλωση «Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη μπερδεμένη…!», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού παρουσιάζει τα λαϊκά παραμύθια, με επίκεντρο τον ήρωα Σπανό, με συνοδεία ζωντανής μουσικής, τραγουδιών, χορών και θεατρικών δρώμενων. Τα εργαστήρια για παιδιά θα πραγματοποιηθούν στις 6μ.μ. και η παράσταση στις 8μ.μ.

Δημοτικό Πάρκο Βέροιας (παρά τις οδούς Βασιλίσσης Όλγας και Θάλειας). Κυριακή 31/8/25 και ώρα 7μ.μ. Το Τρίο «Chunky Funky» θα παρουσιάσει στο τη συναυλία «Where Electro – Funk Meets Jazz», με αυθεντικές συνθέσεις που συνδυάζουν τη “soulful” ατμόσφαιρα του ‘70s funk με σύγχρονο ήχο. Στη συναυλία συμμετέχουν οι Οδυσσέας Τουμάζου (ηλεκτρική κιθάρα), ο Στέλιος Ξυδιάς (τύμπανα) και ο Γιώργος Μορφίτης (πλήκτρα). Είσοδος ελεύθερη.

Λιβάδια, Πλατεία Αγνοουμένων Αγίας Παρασκευής 8.30μ.μ. Συναυλία με τίτλο Αφιερώματα με τη Γιώτα Νέγκα. Συμμετέχουν οι Κύπριοι καλλιτέχνες Πάρης Παράσχος & Λευτέρης Πιτσιλλίδης. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός Ξυδάδικο, Κυριακή 31 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Η performance art πρόταση με τίτλο «Ishiotiki» από το Renay Roussou είναι η συμμετοχή του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.25 του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ. Η περφόρμανς στοχεύει να φέρει την πολυεπίπεδη και ανείπωτη οικειότητα ενός ραντεβού για μαλλιά σ’ ένα παραστατικό πλαίσιο. Προσκαλεί το κοινό να βιώσει το περιβάλλον ενός κομμωτηρίου από μία νέα οπτική, υπογραμμίζοντας τον οριακό χώρο ανάμεσα στο παρελθόν/ εμπειρία των στυλίστων με το μέλλον των πελατών. Δημιουργική διεύθυνση: Rony Daccache. Ηχητικός σχεδιασμός: Έλενα Σαββίδου. Οπτικός σχεδιασμός Eλένη Αναστασίου. Kρατήσεις: 99108771

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λάρνακα, Πλατεία Ζουχούρη 31 Αυγούστου. 8.30μ.μ. Με την προβολή ταινιών μικρού μήκους από Κύπριους δημιουργούς ολοκληρώνεται το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας

Συνολική διάρκεια: 91 λεπτά. Γλώσσα: Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής: Amalgamation, σε σκηνοθεσία Σύλβιας Νικολαΐδου και Νικόλα Ιορδάνου. 74, σε σκηνοθεσία Χαράλαμπου Μαργαρίτη. Άννα, σε σκηνοθεσία του Σπύρου Χαραλάμπους. Underground, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χριστοφόρου. The Hunt, σε σκηνοθεσία Kamil Saldun και Sholeh Zahraei. Η Γυναίκα με τους Παπαγάλους, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Καλοπαίδη





Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Crossing» σε σκηνοθεσία Λεβάν Ακίν. Η Λία, μια συνταξιούχος δασκάλα από τη Γεωργία, ξεκινάει ένα αναπάντεχο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να βρει την ανιψιά της, που έχει αποξενωθεί από την οικογένεια εδώ και χρόνια. Εκεί, γνωρίζει τον Εβρίμ, έναν δικηγόρο που αγωνίζεται για τα τρανς δικαιώματα. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, η Λία έρχεται αντιμέτωπη με τις προκαταλήψεις της, ανακαλύπτοντας παράλληλα νέες όψεις της αγάπης, της οικογένειας και της αποδοχής. 22348203 theatroena.com.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 27 Αυγούστου- 7 Σεπτεμβρίου. 8.30μ.μ. 99762891. Κυριακή 31 Αυγούστου. «Τι έχω γιατρέ;» βασισμένο στο έργο του Μολιέρου «Κατά φαντασίαν ασθενής» σε σκηνοθεσία Λαμπριάνας Καυκαλιά από τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Τρίδατα Λιβαδιών στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Θεάτρου 2025 που διοργανώνει η θεατρική ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Afterburn (σκηνοθεσία J.J. Perry με τους Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Dave Bautista), The Roses (σκηνοθεσία Jay Roach με τους Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon), The Toxic Avenger (σκηνοθεσία Macon Blair με τους Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige), Nobody 2 (σκηνoθεσία Timo Tjahjanto με τους Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd)

